彭皓鋒專訪｜同事北上被槍手射跛腳　打退堂鼓：我唔係好敢

彭皓鋒，又被稱為「御用惡人」，相信過去有睇開TVB（無綫）劇的觀眾一定會對他有印象。彭皓鋒入行前曾做金融做到風山水起，因一宗槍擊案被嚇退，後來因為家姐彭家麗的間參推動，報名參加1996年第9期無綫電視藝員訓練班入行。近年主力於內地發展，正當事業開始穩定，卻發現患上癌症。一切一切，彭皓鋒今次跟大家由零說起。



彭皓鋒中學畢業後，因學業成績未如理想，中五畢業後便步入了社會。他的第一份正式工作，是跟著同學的哥哥進入一家金融公司，負責炒作期金、期糖等期貨。他每天的工作就是在那裡畫走勢圖、緊盯市場動向，並在一旁觀察前輩如何見客談單。到了19歲，彭皓鋒已晉升為公司主任，他直言當時的賺錢速度令人咋舌，「那時候應該是剛剛出大水壺電話，我立刻買了。買一個電話總共要八萬多，你想像一下那時候多有錢。」

彭皓鋒年輕時做金融賺大錢。（微博圖片）

同事北上被槍手射跛腳

金錢的湧入讓年輕的他迷失在物質中。「那些錢就亂花了。」彭皓鋒坦率地描述當年的奢華生活，「那時買了一些很漂亮的西裝，可能月薪是二千多三千，但我買套四五千的西裝，或者八千、一萬以下的西裝我都會買。那個年代來說其實那套西裝很貴的 。」他形容那種搵快錢的速度：「可能說我今天知道今晚做完這些單，明天便可以有多少錢了。明天有一萬，後天有一萬，那些錢容易來的時候，小孩子又不懂事，亂花錢 。」

如果當時將這些錢買樓，他坦言現時已經不用憂：「我問過粉嶺一幢連地連起樓，八十萬 。我夠錢去買，但我沒有好好運用那些錢。拿去玩，每晚都玩，跟同事去玩、喝酒、打麻雀、打波，把錢都花光了。如果當時那些錢存起來買房子就發達了 。」

彭皓鋒因一次槍擊案離開金融業。（資料圖片）

槍擊案嚇退金融之路

彭皓鋒的金融事業在公司轉向內地發展時畫上了句點。當時身為經理級的他，被要求北上負責區域業務：「我有考慮治安的問題，當時並不好，酒吧經常發生斬人，槍也會有 。」讓他下定決心轉行的，是一次血淋淋的聽聞。「我為什麼離開？因為有位同事負責一間公司，有一個客輸很多錢。有一天，他在深圳飲茶，有槍手突然走進來，『呯』，向他的腳射了一槍，他便跛了。」而該受害者竟然是無辜的替死鬼。「最後發現那個客不屬於他的，只是他公司裡面某位同事負責，而客人輸了錢，於是找了這間公司的負責人承受這一槍 。」

聽完這件事後，他便決心要離開：「我聽到這件事，嘩，我不敢了，我不敢上去，當時只有22、23歲，聽到這些新聞更不敢，所以當時選擇離開 。」

彭皓鋒有「御用惡人」之稱。(IG@peter.pang.820)

一張支票決定入演藝圈

從金融行業離開後，彭皓鋒輾轉做過地產代理和家品銷售，不過依然覺得不是自己想要的東西，亦覺得賺錢沒有做金融那麼快，所以決定停工先休息一下。「我那時候沒有工作，經常在家遊手好閒。」彭皓鋒回想起入演藝圈的契機，其實純屬偶然。當時他的親姐姐彭嘉麗已在內地登台，見弟弟無所事事，便提議：「你沒有工作不如做我助手吧。」沒想到，這份助手工作讓他看到了一種「賺快錢」的假象。

「跟了幾次，有一次讓我看到，她有張支票。咦，這麼多錢？我心想這行可以做了。好像這麼容易，唱幾首歌就收到這個錢。然後激發起我入行的念頭。」當時的他，根本沒想過這份收入背後需要多少積累，「那時候怎麼會知道？那時候只是看到那些數字，然後看到這麼容易。」

為了入行，他採取了「大包圍」策略，「我一心入行，打開《TVB週刊》，看到訓練班，報；看到有新秀，報。兩個一起報。」

彭皓鋒與家姐彭嘉麗。（網上圖片）

訓練班畢業行行企企

進入訓練班後，作為「大齡學員」，他看著身邊的同學紛紛上位，自己卻只能行行企企。「一開始其實真的沒有什麼事做，真的做兵，行行企企。」他眼睜睜看著同學獲重用，「例如張智軒，他們一來就說K100已經用他了；例如鍾麗淇那些，一來已經《刑偵》說用了。那時候我心想：什麼時候輪到我？」 儘管心急，他只能用公司的「心靈雞湯」自我麻痺，「簽約的時候上面都會跟你說：慢慢來，你給自己幾年時間。就像哄小朋友，好好好，給自己幾年時間。我自己灌輸自己，希望監製留意到我在後面站著，然後發掘我出來。」

《刑事偵緝檔案IV》是彭皓鋒第一次比較重戲的角色。（劇集截圖）

彭皓鋒在《真情》至少演過五個不同角色。（劇集截圖）

為了在背景中突圍，他動了不少腦筋：「我自己站在後面的時候，我看看怎樣可以盡量突出自己，但不要太兀突，自己都覺得自己站在後面做背景，是做得很稱職的。」

被要求減人工拿著嘉許信去談判

在TVB十六年，除了極少數時間，彭皓鋒長期面臨「唔夠騷」，他說：「有一年談合約，我簽了一百零幾個騷，我好像全年只做了七十幾個。他跟我說：『下年那份合約要減一點。』」他當時立刻反駁：「不是的，我全年拍了所有的劇，所有劇我都只是一兩個騷。就算有五十套劇，我也不夠一百零幾個騷。」

為了保住騷錢，他甚至帶著嘉許信去談判，「我連嘉許信都帶去談。我說你不信你去查一下，我是不是真的每套劇都有？我真的有的。」最後公司查證屬實，才改口說：「算了，不要緊，我們是重質不重量。」 這種生活讓他由富轉貧，「我入行做了幾年之後，我是沒有車，養不起，沒辦法。到你很窮的時候，馬死落地行，真的要落地行。」

窮到無錢買奶粉

「我最慘的是，我以前會借錢給別人。但到我自己真的沒錢買奶粉的時候，我叫人還錢，那種感覺還慘過什麼。」彭皓鋒坦言，當時在無綫（TVB）的收入根本不夠養家，只能靠配音、跑外快維持。最絕望的時刻發生在離開HKTV之後，那時第二個小朋友剛出生，他陷入了長達一個月的迷失期：「你要去想明天發生什麼事、路怎麼走，根本想不到，完全沒有方向感。我覺得自己有一點抑鬱，眼淚無端端就會流出來，忍不住。」

黑妹姐成為彭皓鋒的救命恩人。（網上圖片）

就在他覺得沒路可走時，他做了一個大膽的決定：在微博上私訊並不認識的「黑妹姐」李麗霞，彭皓鋒說：「我告訴她我現在沒工作，求她幫幫我。三天後她打來約我見面，帶我去一個商會飯局。她問我：『弟弟，懂不懂唱歌？』我唱完，她就預了下次工作，還給我一封利是。」彭皓鋒感嘆，「在我最絕望的時候，她真的救了我。所以到現在，黑妹姐叫我做什麼，我從來不問多少錢。」

後來，他同樣透過「發信」給梅小青監製，獲得了北上拍劇的機會，成功打開內地市場。眼看生活就要好轉，病魔卻在此時敲門。

更多足本內容，請留意《香港01》YouTube頻道晚上6點半的《由零說起》－彭皓鋒。