蔡思貝2年冇劇拍決定離巢TVB　當年與王浩信「閉門打邊爐」最轟動

現年35歲的視后蔡思貝最近傳出離巢消息，儘管傳聞甚囂塵上，但她卻未予任何回應。直到今日（12日）她在社交平台發文宣布正式離巢，與TVB結束13年的賓主關係，並晒出一系列的新工作照並以演員身份重新出發。她發文表示：「十三年旅程，圓滿修畢。告別溫室，樹木正式移植曠野。舊雨新知，請多多指教。我是演員蔡思貝。」

蔡思貝宣布正式離巢。(ig@sisleychoi)

蔡思貝同TVB結束13年賓主關係。(ig@sisleychoi)

蔡思貝入行後是非不斷

蔡思貝2013年參加港姐奪亞軍入行，隨後獲公司力捧，劇接劇工作不斷，至2020年憑《踩過界II》飾演「趙正妹」一角，登上視后之位。惟蔡思貝入行以來是非不斷，除了公開與麥秋成有過一段情外，曾與胡鴻鈞、張振朗、余德丞及徐肇平等傳過緋聞，因而被封「人肉發電機」甚至有指她介入王浩信及陳自瑤的婚姻，所以觀眾緣一般，連TVB高層樂易玲進駐小紅書時都被大批網民湧入留言奉勸「別找蔡思貝演戲」。

蔡思貝於2013年選港姐奪得亞軍入行，曾歷高低起跌。

蔡思貝2020年憑《踩過界II》飾演「趙正妹」一角，登上視后之位，但備受爭議。（IG@sisleychoi）

蔡思貝之前在節目《與天地對話》中透露已有一年無拍劇。（IG@sisleychoi）

蔡思貝重提「食飯事件」

儘管蔡思貝怎樣努力，仍然未能扭轉觀眾的感覺，自她拍完《飛行日誌》後，已經有兩年沒劇拍。而年前的TVB節目《與天地對話》中，她更剖白入行至今的內心感受，當中她從提當年「食飯緋聞」，當時再次引起網民熱議。節目中雖然蔡思貝未有交代「食飯對象」是誰，但不少網民自動代入與她緋聞傳得最勁的王浩信；翻查資料，蔡思貝和王浩信的確傳出「閉門打邊爐」事件，有傳當年兩人與《踩過界》台前幕後打邊爐，期間反鎖房門獨處10多分鐘；王浩信事後否認其事，還表示：「點會咁做？無理由咁傷害自己。」並強調與太太陳自瑤沒有分居，但後來又被雜誌圖文並茂指他夜訪女方香閨，自此，外界認定蔡思貝成為王浩信婚變傳聞的導火線。

蔡思貝被指介入王浩信和陳自瑤的婚姻。（資料圖片）