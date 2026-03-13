何廣沛戴助聽器訴先天聽障辛酸　網民為昔日誤解致歉：咬字算好正

何廣沛（Matthew）近年事業起飛，更在《萬千星輝頒獎典禮》獲得「最佳男配角」獎項，不過在風光背後，他一直獨自承受著極大的身體缺陷。早前他自爆負責感官神經的DNA出現先天性缺陷，長年受聽障困擾，隨時有惡化致「永久殘障」的風險。近日他拍片剖白這三十多年來作為聽障人士的辛酸史，令網民相當佩服。

聽力受損靠死背對手對白 拍劇全憑「睇口形」死撐

在近日曝光的影片中，何廣沛戴上極微型的助聽器，道出三十多年來的無力感。他坦言在沒有助聽器的輔助下，正常對話他會有一至三成聽不清楚，只能靠「估」。這種「估估吓」的生活讓他在片場吃盡苦頭：「有機會估錯㗎嘛，導演叫我行左，我估咗行右。」

作為演員，聽不清對手說話絕對是致命傷。Matthew透露，為了不影響拍攝進度，他每次看劇本，除了要背熟自己的對白，更要將對手的對白也一字不漏地死記硬背下來，為此他需要花上比常人多一至兩倍的時間做功課。早前與視帝陳豪合作《破毒強人》時，因對方角色需要用沙啞聲線演繹，他更是完全聽不到，全程只能靠「睇口形」死撐，背後的辛酸實在不足為外人道。

聽不到打招呼含冤被批「好寸」 樂觀面對缺陷：只要你唔尷尬

其實Matthew早在20年前已曾嘗試佩戴助聽器，但當時的技術只是將所有聲音（包括令人極不舒服的雜音）無限放大，導致他身體出現排斥，甚至痛到頭痛欲裂，最終無奈放棄。因為這個隱疾，Matthew入行以來吃過不少「死貓」，試過多次在電視城聽不到別人打招呼沒有回應，結果被圈中人誤解為「好寸」、恃寵生嬌耍大牌。而網民也經常批評他「講嘢怪怪地」、「把聲好尖」、「好似黐脷筋」，但他一直默默承受，從未刻意澄清。Matthew今次為助聽器品牌拍廣告片，指自己重新擁抱聲音、對世界也重新多了點好奇，他在片中展現出極強大的心理質素：「人係無完美嘅，每個人都有自己嘅缺陷。只要你唔尷尬，尷尬就會永遠都係人哋。」他更指戴助聽器是一個選擇，讓科技幫助自己融入這個世界，無須介懷別人的目光。

網民內疚洗版式致歉 激讚咬字發音完勝正常人

這段剖白影片惹來極大迴響，網民留言向他表示支持：「一直覺得佢講嘢有啲怪，原來係因為咁，對唔住曾經對佢印象麻麻，我會重新欣賞佢」、「唔怪之得成日聽佢講嘢唔知點咁啦，一直以為佢把聲定發音有問題，之前啲人笑佢都冇刻意澄清」、「比起啲連傷風感冒整親手腳都要出個IG Story求關注嘅所謂明星，呢啲character真係值得欣賞好多」。更有網民由衷敬佩他的努力：「聽力有問題但咬字發音仲正過一啲聽力冇問題嘅人！！犀利！！」成功靠自身的努力與真誠，贏盡全網尊重！