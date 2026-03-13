魔音女團｜俞可程地獄式唱《煎熬》　莊子璇詹天文聽完有兩字評語

《魔音女團》上周播出直播面試部分引起討論。莊子璇和詹天文昨晚（12/3）為另一個節目《唱錢》採排試音時，接受《香港01》訪問。她們均對直播有不同評價，但當說到「其中一位」演唱《煎熬》時，都不約而同地形容：「得意。」兩個字，果然十分客氣！



聽完俞可程唱《煎熬》 莊子璇詹天文：得意

莊子璇說：「我嗰日喺現場，現場聽個聲同實際聽又好似⋯⋯再清晰啲。咁我又覺得入得耳，都唔好咁care唱功，因為唱功好就做咗歌手啦，係咪？當一個娛樂咁睇。」詹天文也表示，自己也有留言《魔音女團》直播：「有一首歌都叫煎熬，我見有個女仔唱煎熬。咁嗰個就真係睇到都覺得得意。我覺得呢個節目都幾好笑幾好玩。」

詹天文預告有新歌

莊子璇也有報名《魔音女團》，問到是否想嘗試做女團，她表示自己更喜歡唱歌：「我鍾意唱歌多啲，跳都鍾意嘅，但係唔叻囉。」另外，詹天文透露將會推出新歌，MV拍攝也在籌備中。問到會否有男主角一同拍攝，她回答：「唔知會唔會有男主角，可能我自己喺度喊呢有可能㗎。（想唔想有？）自己就唔係好想有。因為我，呃⋯⋯未試過咁樣去做戲，所以就有啲緊張啦如果有嘅話。」

