吳業坤離巢疑雲　李金凱拋金句撐「師兄」：塞翁失馬，焉知非福

早前「坤哥」吳業坤被眼利網民發現，其名字於所屬唱片公司TMG（TVB Music Group）的官方名單中消失，隨即惹來合約期滿、決意離巢的疑雲。事件在網上持續發酵，更有網民揣測公司近年將大量資源傾斜至《中年好聲音》系列的爆紅歌手，令部分原有班底意興闌珊。針對此風波，憑《中年好聲音3》跑出並簽約同門的歌手李金凱，近日受訪時就親自解畫。



李金凱參加《唱錢》節目。（葉志明 攝）

李金凱爆金句：塞翁失馬，焉知非福。（葉志明 攝）

李金凱爆金句：塞翁失馬，焉知非福

面對這位《超級巨聲》師兄的去留傳聞，李金凱坦言對具體進展不太清楚，笑言可能雙方「仲傾緊」，但他隨即拋出一句充滿哲理的金句：「塞翁失馬，焉知非福。」他解釋，人生走到不同階段自然有不同的風景：「自己嘅人生可能行到另外一條路呢。唔好話留在這公司就唔好，或者離開公司就唔好。」他以自己為例，無論是在香港打拼享受精彩生活，還是回到家鄉發展，只要心態正確，都不會覺得無聊，最重要是找到適合自己的發展路向。

公司向《中》生傾斜？

不過，當記者問到會否擔心外界將矛頭指向《中年好聲音》一眾歌手，認定是他們「分薄資源」才導致坤哥離開時，李金凱隨即為公司平反：「其實我自己講真，我哋公司非常非常照顧每一個藝人嘅。呢樣嘢係真嘅，我感受得到！」

他強調，不論是原有的藝人歌手，還是《中年好聲音》的師兄師姐，大家都是同一個群體（Group），資源分配絕對公平，並親身力證公司對每位藝人都一視同仁。

李金凱參加《唱錢》節目。（葉志明 攝）

《唱錢》星級主持森美、 Eric Kwok（葉志明 攝）