唱錢｜李茵彤處女做主持獲讚　笑指網民彈哨牙：大家對我好仁慈！

《聲夢傳奇2》小花李茵彤（Desta）近期跳出舒適圈，為節目《唱錢》擔任主持。首次正式做主持的她坦言感覺如置身「夢幻嘅Bubble入面」，從未想過自己會向這個方向發展。對於節目出街後，不少網民大讚她表現自然流暢、親民開朗，睇得非常舒服，李茵彤對此感到相當開心。談到與兩位前輩拍檔合作，她直言開頭因節奏太快而有少少「插唔到嘴」，但前輩們非常照顧她，不時給予眼神暗示，讓她有發揮空間，慢慢學懂如何自然地帶動節目節奏。



李茵彤擔任《唱錢》主持獲讚。（葉志明 攝）

緊貼網民反應 揚言「睇爆啲留言」

面對網上的熱烈討論，李茵彤笑言自己不僅會「睇盡」所有留言，更會不斷狂撳Refresh看最新評價！她坦言無論網民是讚是彈，每一個意見都讓她感覺「畀多咗個attention我」，也是對她現時演藝路上的一種肯定。為了不錯過任何一個互動機會，她不僅會盡量親自回覆，更搞笑豪言自己一定會「睇爆啲留言」！被問到有沒有收到負評？李茵彤大方回應：「有人話我隻哨牙、個口大少少，但其實我覺得OK啦！」她感恩地表示，暫時未收到太傷人或刻薄的攻擊，直言：「大家都對我幾仁慈，多謝各位！」

Plan V推新單曲 樂小姐霸氣客串MV

除了主持工作大放異彩，李茵彤早前亦與侯雋熙（Duncan）、彭家賢（Zayden）、陳昊廷（Timothy）及江廷慧（Vivian）組成Plan V，推出單曲《FAT FAT FAT CHOY》。最驚喜的是，MV竟然邀請到重量級嘉賓——無綫高層樂易玲客串！李茵彤爆料指，事緣某次食盆菜宴時，隊友侯雋熙趁著幾分醉意「膽粗粗」向樂小姐提出邀請，結果對方一口答應。拍攝當日，樂小姐展現極強氣場，只需一步到位就完美「One take pass」，令一眾後輩大開眼界。

《唱錢》（葉志明 攝）

李茵彤話睇晒所網民留言。（葉志明 攝）

李茵彤初任主持獲讚。（葉志明 攝）