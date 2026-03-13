94歲譚倩紅享受退休精神飽滿　曾因心率不正安裝心臟起搏器

最近有傳媒講起現年94歲的資深藝人譚倩紅（紅姨）的近況，她雖淡出幕前多年，但仍為觀眾心中的經典人物，她出演過無數經典角色，當中在處境劇《真情》中飾演的「容姨」一角至今仍深受觀眾喜愛。自2004年淡出影壇後，譚倩紅開始享受退休生活，鮮少公開露面，只偶爾參加聚會才讓人一睹身影。近年，譚倩紅被拍下的照片都能顯示出良好的精神狀態，頭髮茂密、面色紅潤，站立時無需任何輔助，走路也顯得矯健。去年5月，她更以興旺的精神面貌現身聚會，不僅談笑風生，還在BINGO遊戲中連贏兩局，讓人驚歎她的健康與活力。

容姨譚倩紅贏BINGO。（汪曼玲FACEBOOK）

容姨譚倩紅同陳寶華企喺度合照唔使用拐杖。（IG：@ellachanbowah）

譚倩紅直言退休生活以唱曲為主，她除了唱曲外亦表示生活很規律，每個月更會打一至兩次麻將：「有人話麻將可以防止老人癡呆症（失智症）呀嘛，哈哈。」從中可以見到打麻將看來真的有效，譚倩紅看上去十分精靈。飲食方面，譚倩紅食得十分清淡，更在每天晚上7時後都不會吃東西：「每日夜晚7點前食晚飯，之後直到第二日起身都唔食嘢。每日就係早午晚三餐，朝早就係食麥皮或者兩塊餅乾，麵包，下午就食米粉或者麵，夜晚先會食飯，不過我每日就一定會飲湯，菜湯、瓜湯咁。」

《真情》編審和編劇的陳寶華與容姨譚倩紅聚會。（IG：@ellachanbowah）

前年譚倩紅接受資深傳媒人汪曼玲的訪問時，透露多年前曾因心率不正問題而暈倒，後經診斷需安裝心臟起搏器進行治療。譚倩紅億述：「我嗰晚食完飯坐喺梳化睇電視，嗰陣天氣仲係好熱，我諗住行去閂咗風扇，點知一轉身就暈低咗，好彩工人啱啱好走過嚟，好彩一剎那好快就醒咗。」

容姨譚倩紅精神好好。（汪曼玲FACEBOOK）

譚倩紅視力與聽力均保持良好

手術後，譚倩紅的健康逐漸改善，並且多年來身體狀況穩定。同時，她還接受過白內障手術，如今視力與聽力均保持良好：「依家托賴叫耳仔聽得好清楚。」她憑著樂觀心態和健康管理，不僅生活愉快，更成為長者健康榜樣。不少網民感嘆《真情》的容姨依舊不變，而昔日的回憶也隨之重現。