現年43歲的陳思齊，於2000年參選港姐而入行，她一直以甜美形象活躍於古裝劇中，成為「御用丫鬟」。近年陳思齊逐漸淡出演藝圈，她嘗試多方面發展，甚至與前TVB小生蔡淇俊合作，在內地擺攤賣雞腳，並立志成為「雞腳王后」。然而，這份熱情隨著她的生活重心轉移而告終，她宣布告別直播帶貨，決定重新投入學習與修行。

陳凱怡18歲時參選2000年港姐，係當年大熱之一，後來改名陳思齊。（TVB電視截圖）

陳思齊加入蔡淇俊直播行列。（小紅書）

陳思齊呢個丫鬟look當年都真係迷到唔少人。(網上圖片)

陳思齊短髮造型即老十年

近日，陳思齊在社交平台分享近況，卻因全新短髮造型引起網民熱議。將長髮剪成超短髮並配戴眼鏡的新形象，被部分網民形容「老氣十足」，甚至被調侃與81歲的資深演員馮素波有幾分相似。面對批評，她拍片回應，坦言這些留言讓她感到壓力，但自己必須擁有「強大的心臟」去承受一切。但是她亦忍不住抱怨，語氣強硬更似在發脾氣，她直言：「嘩，一打開啲留言睇，話剪咗個頭髮，成個人像個大嬸一樣，嘩，剪了個頭髮，老了十歲啊，不說還以為是大媽呢。」

陳思齊短髮造型即老十年。(小紅書圖片)

陳思齊仲同馮素波撞樣。(小紅書圖片)

外界的聲音未能阻擋她追尋夢想的步伐。陳思齊坦言希望全心全意投身學業與修行，不願以勉強的狀態面對粉絲，並認為追夢不能拖延。她承諾完成學業後會重回公眾視野，以更好的自己與大家見面。

陳思齊坦言希望全心全意投身學業與修行。(小紅書圖片)