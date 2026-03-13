陳嘉佳復胖體重回升至208磅　暴瘦後全身皮膚鬆弛似漏氣氣球

現年40歲的「細細粒」陳嘉佳憑拍攝TVB劇集《老表，你好嘢！》而為人熟悉，近年她積極發展內地市場，靠美食及帶貨人氣暴漲，吸金力大增。前年細細粒因健康響起警號積極減肥，由最高峰286磅減至130磅，震撼大批網民。近日接受傳媒訪問時，透露體重反彈60多磅，重回208磅圓潤身形，自爆暴瘦後全身出現鬆弛的「婆婆皮」，更擔憂將來結婚被另一半嫌棄。

細細粒體重反彈至208磅

細細粒受訪時承認復胖，現時體重反彈已回升至208磅，不過她強調沒有挫敗感，表示自己並不是減肥失敗，比起最高峰時還差很大距離才打回原形，而現時只是中途休息，放鬆一下便會再減過，並會重新調配減肥策略，讓身體休息一下。細細粒亦自認太過自信才會復胖，經常跟自己說「食埋呢個禮拜，下個禮拜開始減過」，結果拖延症發作。不過她承諾今個月回杭州後一定會再減肥，目標半年內由208磅減至132磅，因要配合老闆王祖藍接的工作，並指祖藍表示肥瘦反而沒問題，只要求她健康。

細細粒自爆暴瘦後全身皮膚鬆弛

談到減肥辛酸史，細細粒指最難接受並非體重反彈，而是瘦下來後全身皮膚鬆弛，包括肚腩、大髀內側、手臂，就連胸部都沒有型體，即使瘦了也穿不到泳衣，更指狀況核突兼恐怖，連自己看到都覺得嫌棄，細細粒更表示由於皮膚鬆弛範圍什廣而不能剪皮。

