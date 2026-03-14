現年46歲的前TVB「御用丫鬟」李焯寧畢業於TVB第14期藝員訓練班，同期同學有馬國明、吳卓羲等，但她從演而來大多飾演閒角，演藝事業發展未如理想。近年李焯寧轉行從商，2021年更投身政界，獲委任為廣西壯族自治區南寧市政協，去年又多項政職，獲油尖旺民政事務處道路安全運動統籌委員會委任為2025-2026委員。日前李焯寧現身香港政府總部，出席「2026年中資企業新春酒會」！

近年李焯寧轉行從商。（IG@karenleecheukling）

愈見富貴。（IG@karenleecheukling）

李焯寧有「御用丫鬟」之稱。（影片截圖）

前TVB「御用丫鬟」李焯寧。（影片截圖）

Keep得好！（IG@karenleecheukling）

出席政協會議。（IG@karenleecheukling）

李焯寧近年投身政界，獲委任為廣西壯族自治區南寧市政協。（IG@karenleecheukling）

去年又多項政職，獲油尖旺民政事務處道路安全運動統籌委員會委任為2025-2026委員。（IG@karenleecheukling）

日前現身政府總部。（IG截圖）

出席新春酒會。（IG@karenleecheukling）

出席新春酒會。（IG@karenleecheukling）

女強人！（IG@karenleecheukling）

李焯寧轉戰政商界風生水起

李焯寧在2012年約滿TVB後離巢，曾簽約HKTV拍劇，又拍過電影，其後進軍內地發展。除了演藝事業之外，李焯寧在2017年成立市場策劃公司，轉戰商界的她亦愈來愈富貴，不時出入馬場、私人會所、高級餐廳等等，又不時大曬Hermès手袋，包括Birkin、Mini Kelly、 Constance等，估計總值過百萬！

自拍。（IG@karenleecheukling）

曾在內地古裝劇《九流霸主》中飾演「德妃」一角。（劇照）

《家族榮耀》。（影片截圖）

去年李焯寧決定再進修讀碩士。（IG截圖）

轉戰商界的李焯寧愈來愈富貴，不時出入馬場。（IG@karenleecheukling）

坐遊艇出海。（IG@karenleecheukling）

坐遊艇出海。（IG@karenleecheukling）

坐遊艇出海。（IG@karenleecheukling）

坐遊艇出海。（IG@karenleecheukling）

高級餐廳。（IG@karenleecheukling）

不時大曬Hermès手袋。（IG@karenleecheukling）

Hermès Birkin。（IG@karenleecheukling）

Hermès Birkin。（IG@karenleecheukling）

非常富貴！（IG@karenleecheukling）

Hermès Mini Kelly。（影片截圖）

闊太look。（IG@karenleecheukling）

貴婦！（IG@karenleecheukling）