失婚女神意外曝光保時捷座駕 曾被追數北上大翻身狂吸金成富婆
撰文：董欣琪
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現年42歲的李彩華（Rain）近年專注在內地發展，工作不斷的她賺到盤滿缽滿，有傳她的身家早已超過2億，現時持有12個物業，成為圈中小富婆！雖然李彩華曾經歷閃婚閃離，但生活依然多姿多彩，不時相約好友聚會。日前李彩華揸車出街，意外曝光保時捷座駕！
李彩華意外曝光保時捷座駕
片中所見，李彩華親自揸車，期間問到相約打邊爐的計劃，她的好友寫道：「賢淑的女人，揸緊車都諗住買餸。」意外曝光她的座駕是保時捷！身為圈中富婆的李彩華，不但揸名車，去旅行亦是坐頭等艙，早前她就帶父母豪遊中東，大曬Hermès及Louis Vuitton手袋！
李彩華曾代父還債傳擁12個物業
早年以玉女歌手身份入行的李彩華，當年因父親生意失敗欠下債務，她要「代父還債」，曾被上門追數，一度上繳所有收入，承受還債的巨大壓力，她又自爆曾被前老闆提出「陪客旅行」，因拒絕「潛規則」而遭雪藏，其後在老闆娘幫助下，賠了200多萬解約金「贖身」。對於有傳持有12個物業，遍佈香港、澳洲、英國、泰國等地，李彩華就坦言從未計算過，並指買樓是為了「老咗嘅時候，唔使再辛苦地工作」，而生財有道的她經常大曬名牌手袋及服飾，當中就有不少Hermès收藏，更不乏超難買的限量版，看來已實現「財富自由」！