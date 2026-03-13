港婦告英女王、特朗普追二千億！焦點聆案官竟是黎耀祥學霸胞兄

高等法院日前處理了一宗民事訴訟，案件內容因為太過匪夷所思，一度令網民懷疑係AI改圖或者是李居明新版《粵劇特朗普》嘅宣傳噱頭。當日法庭公眾席更因此坐滿了好奇來旁聽的市民，想親眼目睹這場「跨越陰陽界與國際」的世紀聆訊。而因為這宗案件亦讓黎耀祥的家庭背景再次被翻出。



原告人「容敏儀」的控告對象及索償內容堪稱「天馬行空」，被告包括已故英女王伊利莎白二世、已故前日本首相安倍晉三，以及美國總統特朗普。（高等法院官網截圖）

離奇怪誕的索償清單

根據入稟狀，原告人「容敏儀」的控告對象及索償內容堪稱「天馬行空」，被告包括已故英女王伊利莎白二世、已故前日本首相安倍晉三，以及美國總統特朗普。原告指控上述三人拖欠其薪金、租金、金條、版權費，甚至「自助餐券費用」，更專門指出英女王拖欠她「24箱清朝24K足金元寶」及荃灣、藍田商場高達2,000億港元的租金；另指控安倍晉三自2019年起未向其繳付6個行業的版權費用。

已故英女王伊利沙伯二世亦被列為被告。(資料圖片)

已故的前日本首相安倍晉三為三名被告之一。(資料圖片)

美國總統特朗普被列為案中被告。(資料圖片)

案件編號：HCA 2271/2025

視帝胞兄坐鎮 黎家猛人大起底

由於案情實在太引人入勝，大批市民抱著「剝花生」的心態塞滿法庭公眾席，想看看法庭如何傳召已故的英女王及安倍晉三。不過，這場鬧劇最終極速落幕。由於原告及被告雙方均缺席聆訊，負責處理案件的聆案官認為原告無意繼續申請，果斷撤銷該案。而這位冷靜處理鬧劇的聆案官，正是視帝黎耀祥的大哥——黎達祥。

黎耀祥日前現身電視城出席無綫全新綜藝節目《他們的澳洲駕期》宣傳活動。（陳順禎攝）

黎達祥1981年港大畢業後，先後取得倫敦大學法學士、碩士，以及東亞大學中國法律文憑，他分別在香港、英國、澳洲（聯邦法院及新南威爾斯）及新加坡擁有大律師或事務律師資格。

黎耀祥曾在《法外風雲》飾演資深大律師。（《法外風雲》劇照）

2006年黎達祥獲委任為常任裁判官，2017年升任區域法院法官，至2024年退休後，現轉任高等法院聆案官。（附帶一提：黎耀祥的二哥則作風低調獨立，從事回收業，早年已搬離老家，與黎耀祥甚少聯絡。）

網民爆笑反應

案件曝光後，網上更流出疑似原告寫給英女王的「紙紮衣包」及入稟狀照片。對於這宗案件，網民紛紛大發奇想留言嘲諷：

「英女王同安倍晉三可以同冥通銀行申請賠償。」

「係咪搏有人會判佢去精神病院住？」

「係咪搵錯地方告呀？應該去下面告。」

「清朝穿越嚟香港？真係癲狂！」

