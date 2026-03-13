匹克球噪音民怨四起　愛好者陳庭欣：老實講我都覺得好大聲

近年匹克球（Pickleball）在香港大熱，不少運動場所紛紛增設場地，成為不少市民的新興消閒活動。不過，有部分地區居民近日向《東張西望》投訴，指長時間受匹克球擊球聲影響，形容噪音「啪啪聲」不絕於耳，嚴重影響休息及日常生活。

陳庭欣今日出席《博愛歡樂傳萬家》記者會。（葉志明攝）

居民投訴擊球聲擾民

有居民接受訪問時表示，自從附近球場增設匹克球設施後，每日由早到晚都傳來「啪、啪」的擊球聲，無論關窗還是戴耳塞都難以隔絕，不少上班族及長者都感到困擾，更有人形容「晚上都好似喺球場旁邊瞓覺」。

場地主或管理有責

藝人陳庭欣（Toby）近年積極推廣匹克球活動，時常在社交平台分享打球點滴。她接受《香港01》訪問時表示理解市民的不滿，亦認為推廣運動之餘，場地主或管理方有責任處理噪音問題：「老實講我覺得係大聲，我有睇過啲調查就話佢係俾網球嘅聲音好大6至7倍，咁所以我明白好長時間，你自己喺度做緊其他嘢或者屋企休息嘅時候，你要成日聽到呢個嘅音量，都係會覺得有啲困擾。所以能夠做嘅嘢，我相信場主佢哋都有做過。但係我覺得再能夠快啲可以處理嘅話，就係交完俾我哋《東張》之後，就交俾政府。」