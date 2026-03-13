癌末陳Sir被指疑生活富裕　張繼聰林芊妤善心眾籌「好心做壞事」

40歲中學體育老師陳Sir早前確診克隆氏症及第四期擴散性腺癌，其太太Natalie近日在社交平台發文，指丈夫的有薪病假即將於5月結束，面對高昂且漫長的醫療費用，決定發起眾籌。事件最初獲不少網民同情，連藝人張繼聰及Coffee林芊妤（Coffee）亦有伸出援手。



40歲中學體育老師陳Sir早前確診克隆氏症及第四期擴散性腺癌，消息確實令人感到惋惜。（ig圖片）

但近日事情出現驚人逆轉，有不少網民發現陳Sir一家疑似利用香港人愛心籌錢，揭陳Sir一家家境富裕，居住過千呎，太太亦是周身名牌，不止馬場拉頭馬，用的手袋更是個個名牌，連曾幫手呼籲的藝人亦無辜受牽連。

但從其太太社交平台看到，他們一家經濟並未到需要眾籌治癌的程度。（ig圖片）

網民起底揭生活奢華 太太用Hermès戴Cartier

有眼利網民翻查其太太Natalie的IG，發現她經常大晒奢華生活，除了手挽Hermès、Chanel、LV及Loewe等名牌手袋外，更佩戴價值不菲的Cartier及Chaumet首飾。雖然陳Sir曾辯稱太太的名牌只是深圳A貨（即假冒名牌），但網民並不買帳，更挖出疑似Natalie拍攝的「Home Tour」影片，曝光其居住環境疑為面積極大的獨立屋，連牆上一個掛鐘亦價值三千多元。有網民亦指他們一家完全負擔得起陳Sir醫療使費，最壞情況之下，賣樓後亦足以負擔到。

大批網民質疑二人身家豐厚，根本毋須向基層市民籌款，紛紛留言炮轟：「賣咗啲名牌已經夠醫病啦」、「請問可唔可以勸太太退返錢畀受害人？」、「有錢住大屋都要搞眾籌」。

不少網民陳Sir太太出入經常用名牌手袋。（ig圖片）

仲有拉頭馬，仲呻窮就有啲過份啦。（ig圖片）

張繼聰呼籲被指「跟車太貼」 Coffee：估唔到發酵到咁

眾籌風波迅速在Threads及各大網絡群組發酵，當初出於好心轉發帖文的藝人亦受到牽連。張繼聰曾在IG呼籲大眾幫手：「加油，一切會好，希望大家幫手」，結果遭網民湧入留言提醒他「跟車太貼」、「好心做壞事」，直指其善心被利用。

張繼聰，林芊妤曾轉發有關事件給予幫助，但好似「好心做壞事」。（ig截圖）

至於曾自掏腰包捐款的Coffee，亦在IG限時動態交代事件。她透露當初收到粉絲私訊求助，雖然因為要對粉絲負責任，她未有公開呼籲捐款，不過由於考慮到對方育有11個月大的BB，作為人母感同身受，她才以私人性質捐錢鼓勵對方。對於風波越演越烈，Coffee無奈表示：「估唔到今日件事會發酵到咁樣，而我當時俾嘅只係小小嘅心意，希望大家都身體健康，其他嘅我就唔回應啦。」

此外，陳Sir亦曾留言希望獲《愛·回家》女星葉蒨文（Sophie）幫手轉發，隨即有網民留言提醒女方「唔好畀佢呃到呀女神」。面對群情洶湧，陳太Natalie目前已刪除IG上的負評，並將IG及Threads帳戶轉為不公開狀態，但仍有不少網民湧入陳Sir的社交平台繼續聲討。