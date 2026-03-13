混血肥仔家暴風波　小三丁丁挑機大婆芊蕙子：冇人想承認婚姻失敗

YouTuber混血肥仔（曾達恩Tommy）去年被爆偷食女主持丁丁，事後混血肥仔太太芊蕙子（Luby）在IG出限動表示：「大家放心，英國可以即時離婚」。不過混血肥仔列出4點解釋在簽署分居協議書後，曾經嘗試了解其他對象，並無發現成任何親密關係。



混血肥仔與老婆芊蕙子。(網上圖片)

影片當中混血肥仔孖丁丁一起自駕遊。（影片截圖）

混血肥仔家暴

近日有網民在討論區分享一張英國法庭的資料截圖，顯示「TSANG TOMMY」於2025年12月31日被裁定「Assault by beating」（毆打）罪成。話題再度引發網民討論，不少網民都指混血肥仔偷食再家暴，實為賤男行為。

丁丁「挑樹」大婆芊蕙子。（ig截圖）

小三挑機大婆芊蕙子

今日芊蕙子出post，貼出一段與丁丁的對話截圖。截圖中，對方（丁丁）態度「誠懇」，寫道：「都知你對我有啲誤會，因為唔開心想搵人怪責吓，因為冇人想承認婚姻失敗係因為自己嘅錯。我唔知點樣去證明我冇意圖影響你哋任何嘢，甚至冇興趣問你哋之間任何嘢。」最後更反問芊蕙子「想件事爆定想有人譴責『佢哋』」，挑釁味十分濃！

芊蕙子出post後引來討論，在限動轉貼中回覆：「由當初直到現在，我唔接受任何金錢威脅去包庇任何不道德行為。呢個係我作為母親嘅倔強同責任！我努力生活工作，去搵自己嘅出路，唔使討論。」