夜王｜「葵芳」Franchesca真人驚現葵芳站！ 網民集氣成功真改名
撰文：林迅景
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賀歲片《夜王》票房勢破一億大關，除了黃子華與鄭秀文坐鎮吸客，戲中飾演夜總會小姐「葵芳」的蔡蕙琪（Kay）絕對是最大驚喜！她憑藉洗腦的「譚仔口音」及超爆笑英文名「Franchesca」一炮而紅。早前不少網民在Threads集氣，笑言港鐵應將葵芳站改名，沒想到港鐵竟然「順應民意」大玩聯乘，令「葵芳」真的殺入葵芳站，引爆全城打卡熱潮！
葵芳站化身Franchesca專屬地盤
近日有網民在Threads發文，驚喜發現港鐵葵芳站的經典綠色牆身，竟然貼上了《夜王》角色「葵芳」的巨型海報，更將英文站名惡搞改為「Franchesca」！帖文一出隨即被瘋狂轉發。這次貼地的宣傳手法，獲大批影迷激讚「公關贏晒」、「跟車夠貼」。
蔡蕙琪親身打卡
除了打卡牆，宣傳更誠意十足地加入「聽覺享受」。有網民惡搞，乘客抵達葵芳站時，隨時會聽到極具魔性的特別廣播：「大家好，我係《夜王》嘅葵芳Franchesca，歡迎乘搭港鐵嚟呢個站⋯⋯」不少網民笑言，最期待聽到她用招牌鄉音大叫「Next Station is Francesca」。
而「葵芳」本尊蔡蕙琪今晚亦親身殺到地鐵站打卡，宣示主權，在葵芳站與粉絲見面，現場更引起一陣哄動。如今真的包起整個站成為另類「代言人」，絕對是電影界與現實完美互動的最佳示範！