神顏影后床上拍片剛睡醒素顏狀態驚人　懶理一部位出賣年齡夠真實

現年45歲的影后張柏芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒 (Lucas) 及謝振南(Quintus)，婚姻維持5年結束。其後張柏芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承 (Marcus) ，生父身份至今成謎。2023年8月張柏芝突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後，終於在2024年12月重新投入工作，再度活躍於演藝圈，復出後的張栢芝人氣有增無減，工作接不停，同時要兼顧家庭和事業的她真是十分忙碌。

張栢芝早幾年藉《乘風破浪的姐姐2》人氣急升。（微博@張栢芝工作室）

張栢芝在內地錄製節目。（張栢芝微博圖片）

張栢芝在廣告中的樣子顯得不自然。(抖音)

顏值令人驚嘆但雙手出賣年齡

張柏芝復工後積極經營社交網，經常同大家分享她的生活點滴和工作日常，keep住更新近況。她因為工作關係經常都要穿梭中港兩地，昨日就有網民於社交網分享了一段張柏芝於上海自拍的片段，發文寫上：「何德何能看到了剛起床的素顏張柏芝 凈看臉了，也不知道嘰里咕嚕說啥呢」。片中可見張柏芝純素顏出鏡，她在床上拍片跟大家說早晨，當時她應該是剛剛睡醒，顯得有點睡眼惺忪的模樣，不過依然十分之靚女，而且靚得好自然，好真實，獲網民一致驚嘆她的絕色顏值，她的一頭濃密頭髮亦被網民讚好似瀑布似的。片中張柏芝表示她最近經常要飛來飛去，都飛到蒙圈了，起床時竟不知道自己身在何處，定過神來才醒起自己到了上海。期間張柏芝用雙手掩面，她的一雙手瘦得手根都出來了，加上已不是少女手，明顯出賣了她的年紀，不過這樣更見真實，證明沒有用磨皮美顏特效。

張柏芝剛睡醒。(香港電影吧@小紅書)

張柏芝剛睡醒。(香港電影吧@小紅書)

張柏芝好靚女。(香港電影吧@小紅書)

張柏芝好靚女。(香港電影吧@小紅書)

張柏芝頭髮濃密。(香港電影吧@小紅書)

張柏芝頭髮濃密。(香港電影吧@小紅書)

張柏芝狀態絕佳。(香港電影吧@小紅書)

張柏芝狀態絕佳。(香港電影吧@小紅書)

張柏芝的手出賣了她的年紀。(香港電影吧@小紅書)

張柏芝的手出賣了她的年紀。(香港電影吧@小紅書)