陳凱琳大方認獲邀上《浪姐7》獲老公力撐：趁後生咩都試！

向來以燦爛笑容著稱的星級媽咪陳凱琳 (Grace)昨日現身牙膏品牌活動。作為活動的笑容大使，Grace在現場不僅大方分享其獨門的口腔護理心得，更與香港牙醫學會之專業代表進行深度交流，共同解構牙周健康與全身防護之間的緊密關係。Grace 強調，口腔健康是整體生理機能的第一道防線，「牙周病不單止影響口腔健康，仲會影響全身健康！」，並呼籲大眾響應 3 月 20 日「世界口腔健康日」，透過科學護理建立「預防勝於治療概念」，為家人及自己的全身健康築起堅實屏障，及早預防牙周病。

作為藝人，Grace非常注重隨時隨地的口氣清新與牙齒健康，因此養成隨身帶備牙刷出街的習慣。

認獲邀參與《浪姐7》 老公鄭嘉穎力撐「咩都去試」

對於有傳陳凱琳是惟一一位香港女藝人參與內地節目《浪姐7》，她大方承認有收到邀請，但未落實會否參與，現在仍是商討細節階段，她更透露老公（鄭嘉穎）叫她趁年輕什麼都去試。至於要在節目中唱歌跳舞，陳凱琳表示要花時間練習，她習慣唱英文歌較舒服，粵語歌則喜歡《終身美麗》和老公的《一千個願意》。

獲老公支持。

嚴防「病從口入」

活動上，Grace 透露由於演藝工作需要經常面對鏡頭，牙齒與牙周的健康狀態一直是她展現自信笑容的核心來源。然而，這份追求不僅止於美觀，更源於她對健康的嚴謹態度。Grace 表示一直深信「病從口入」這句話，牙齦發炎絕不只是單純的口腔小問題，研究顯示它與身體其他部位的健康息息相關。所以Grace一直堅持選用能對抗牙周病細菌的高露潔 TOTAL專業牙齦修護系列，確保口腔細菌不會成為健康的隱患。