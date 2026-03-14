七師傅爆張致恒拒申綜援多藉口　藥房任攞日用品幫找數︰條數好大

近日堪輿學家七師傅（七仙羽）現身陳志雲主持的電台節目，除了大談早前的官司風波與神秘情史，外界最關注的，莫過於她近年曾向因財困及家庭問題的張致恒（Steven）伸出援手，惹起網上熱議。今日（14/3）七師傅現身尖沙咀出席新店開幕任剪綵嘉賓，提到為張致恒伸出援手，七師傅接受訪問時表示：「其實我認識佢係因為一齊做嘢，每次佢問我攞錢嘅時候，我都有問佢用嚟做乜，佢都有解釋原因俾我知，我覺得佢解釋得通我就會俾佢。」

七師傅今日出席活動，被問及私下幫助張致恒事宜。（吳子生 攝）

否認縱容張致恒

七師傅又指身邊很多朋友都勸喻她不用再理對方：「好多人都話我縱容佢，我自己分析過，我覺得我唔係縱容佢，係因為佢真係有嘢做佢真係好勤力，由朝早做到晚，同埋佢每日都要行唐樓搬啲貨，佢係靠小費生存。」

張致恒曾被拍到在街頭當搬運工人。（影片截圖）

七師傅爆有為張致恒在藥房的消費埋單。（網上圖片）

爆每月幫找數

問到對方攞錢應急數目多少？七師傅表示：「其實過萬都有，因為有時佢會話冇錢交租，又會話小朋友冇奶粉食好慘，同埋佢又話佢啲小朋友一定要食指定嗰隻牌子奶粉，同指定嘅成份，變咗我又唔得閒幫佢買，我就叫佢去一間藥房度攞，想要乜嘢佢自己去嗰度攞，然後我就幫佢埋單。」

被問到每月為對方找數金額多少？七師傅表示：「譬如佢可能冇錢交租，冇錢買嘢，又冇錢交電費，然後拖一段時間，到時我找嗰條數就好大。（有幾大？）我講咗驚佢嬲。如果講幫咗佢幾多錢，總數到6位數字，每次問要錢嘅時候，幾千蚊又有，萬幾蚊又有，幾百蚊咩都試過。」

七師傅曾勸張致恒申請綜援 。（吳子生 攝）

勸對方申請綜援多藉口︰我都覺得好煩

七師傅透露有勸喻張致恒申請政府綜援，但對方諸多藉口：「我話你可唔可以申請政府個綜援，我話好似一個人可以攞到好多錢，佢話唔係一個人攞到好多錢。我都有叫佢申請公屋，佢話要等好耐，如果佢申請到公屋壓力就唔會咁大。我身邊好多人都叫我唔好再幫佢，其實我都覺得好煩，唔知點樣算。」