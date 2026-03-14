郭富城與女網紅粉絲隔空共舞異常合拍　被搶鏡大讚對方跳得很棒

現年60歲的天王郭富城 (城城)，各方面都依然有心有力。去年10月，城城宣布屋企再添一千金郭詠心（Cheryl），晉升為五口之家，生活美滿。而在今年的央視春晚上，城城更是技驚四座，跳足4分鐘依然沒有喘氣，獲網民洗版式激讚。此外，城城的凍齡狀態也令人相當佩服，即使已登6，但頭髮依然濃密烏黑，身材健碩，活力絲毫不減。近日，忙於在內地舉行巡迴演唱會的他，再次展現出他的舞台王者魅力。

郭富城出席活動。（葉志明攝）

郭富城臉不紅氣不喘地完成整場表演。（影片截圖）

郭富城表演非常精彩。（影片截圖）

與女網紅粉絲隔空共舞贏盡讚賞

日前有網民於社交網分享了迎富城在其中一場廣州巡唱上，與台下一位靚女網紅互動跳舞的片段，而該名網紅自己也有上載她與郭富城隔空共舞的短片。該名網名叫「九十玖」的女網紅留言寫道：「是誰這麽幸運 和郭富城共舞 #郭富城演唱會 #郭富城廣州演唱會 #鯊魚舞 #挑戰郭富城同款鯊魚舞」。片中可見身穿白色貼身上衣配黑色外套的九十玖在台下望住台上的郭富城，兩人隔空一起跳舞，配合得異常合拍，郭富城的出色舞技自然不容置疑，而九十玖的出眾表現亦獲網民一致讚賞，指她面對天王巨星也毫不怯場，好搶鏡。從另一段以郭富城面向角度拍攝的片段可見，郭富城確實是對住九十玖跳舞，跳完後郭富城更大讚她說：「你跳得非常好，很棒，你叫什麼名字呀？」得知對方名字便說：「你好呀九十玖，ok謝謝九十玖」。

郭富城對住九十玖跳舞。(抖音截圖)

郭富城對住九十玖跳舞。(抖音截圖)

郭富城與九十玖隔空共舞。(抖音截圖)

郭富城與九十玖隔空共舞。(抖音截圖)

兩人異常合拍。(抖音截圖)

兩人異常合拍。(抖音截圖)

九十玖好搶鏡。(抖音截圖)

九十玖好搶鏡。(抖音截圖)

郭富城大讚九十玖跳得很好。(抖音截圖)