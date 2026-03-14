前J2女神梁凱晴進軍樂壇赴日拍MV　靚聲獲讚：被主持耽誤的歌手

前無綫（TVB）J2女神、人氣旅遊達人梁凱晴（Nina）向來憑甜美外貌與34D火辣身材而廣受網民歡迎，自2022年離開TVB後，除了繼續為不同電視台拍攝旅遊節目及活躍於個人YouTube頻道外，近日更迎來事業新突破！她正式宣布踩過界進軍樂壇，推出首支個人單曲《不離不棄的謊》，MV更重本遠赴日本東京取景。歌曲推出後，其溫婉靚聲獲大批網民激讚，絕對是多才多藝！

前J2女神梁凱晴離巢後更叻女！（IG/@ninaa0821）

梁凱晴父親是移居台灣的香港人，母親則是台灣人，梁凱晴自幼在台灣出世長大，並在台灣國立政治大學東方語文學系主修阿拉伯文。（IG/@ninaa0821）

她亦曾擔任《東張西望》的駐台灣外景主持。（IG/@ninaa0821）

遠赴東京拍MV 唯美畫面大飽眼福

梁凱晴一直以甜美笑容及火辣身材見稱，過去在《3日2夜》及《背包女行》等旅遊節目中儲落大批死忠粉絲。今次她化身歌手推出首支華語單曲《不離不棄的謊》，並親赴日本東京進行拍攝。從MV可見，Nina穿梭於品川、澀谷街頭、上野以及東京鐵塔等知名地標，畫面唯美兼帶點憂鬱氣質，演繹出歌曲中面對謊言與諾言的掙扎。

MV在日本取景！（截圖）

MV在日本取景！（截圖）

處女作獲好評 網民激讚聲線有驚喜

新歌一上架，不少網民對Nina的表現感到相當驚喜。大家過往習慣看她以活潑生動的風格主持旅遊節目，沒想到她開金口唱歌同樣極具水準。大批網民在影片下留言激讚她的靚聲令人聽出耳油：「原來凱晴唱歌咁好聽」、「聲線好溫柔好有感情」、「完全被主持耽誤的歌手」、「人靚聲甜」。

MV在日本取景！（截圖）

美貌與智慧並重 精通4種語言兼為肚皮舞高手

入行多年的梁凱晴在台灣出生及長大，父親是移居台灣的香港人，母親則是台灣人。她本身絕對是圈中「美貌與智慧並重」的代表，大學時期主修阿拉伯文，更曾獲中東科威特大學獎學金到當地留學，精通廣東話、普通話、英語和阿拉伯語四種語言。除了讀書叻，大學時期的她更是肚皮舞社社長，曾在世界大學運動會開幕禮中表演肚皮舞，早前更考獲潛水牌，動靜皆宜。

美貌與智慧並重。（IG/@ninaa0821）

主修阿拉伯文。（IG/@ninaa0821）

邊出外景邊考試！（IG/@ninaa0821）

自2022年離開TVB回復自由身後，梁凱晴先後為HOY TV及ViuTV拍攝旅遊節目，早前到中東及越南等地拍攝更不時大派水着福利，吸客力驚人。今次順利進軍樂壇展現歌喉，足以證明其實力不容忽視！

恭喜!!（IG/@ninaa0821）