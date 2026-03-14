《阿Sir早晨》演員罕合體何遠恆瘦一圈　簡佩筠曾兩度流產致不育

由黎明、李綺虹、宣萱及古天樂等人主演的1994年TVB青春劇集《阿Sir早晨》，當年播出掀起了一股追劇熱潮，深受劇迷喜愛，成為了經典。該劇於2021年7月在翡翠台深宵時段重播，雖然與首播已經是相隔了27年，但當時重播依然備受觀眾期待，亦成為網民討論的劇集。該劇除了是黎明的最後一部香港劇集，亦是古天樂初出道時期的作品，如今的電視劇難以再有如此強勁的卡士。

經典劇集《阿Sir早晨》。（《阿Sir早晨》劇照）

黎明當年欽點了剛奪港姐季軍的李綺虹擔任女主角。（影片截圖）

「新五虎」之一何遠恆身形比前更Fit

近日古天樂與經典劇集《阿Sir早晨》的多位演員聚會，當晚有份出席的吳家樂在IG分享了是次聚會的合照，發文寫道：「我哋呢班『同學仔』，每次聚會都笑到肚痛，多謝古老闆請食飯，同介紹新朋友同合作機會。」勾起了不少劇迷的集體回憶。從相中可見參加聚會的有古天樂、車婉婉、簡佩筠、周文淇以及何遠恆。當中最令人驚喜的是久未露面的簡佩筠、以及當年「新五虎」之一的何遠恆。何遠恆曾與李彩華拍拖，現時他已轉往內地發展冷氣生意多年，他之前一度暴肥，今次難得露面身形看來Fit了不少。

TVB在1995年再組新五虎，何遠恆就是其中力捧的小生，曾拍過《大鬧廣昌隆》。（網上圖片）

一度暴肥的何遠恆(右一)，已經轉行做冷氣工程生意，去年古天樂生日，五虎再次重聚。（IG圖片）

李彩華與何遠恆曾經拍拖三年，當時李彩華更甜蜜揚言不排除會閃婚生子，可惜2018年兩人宣布分手。（資料圖片／符祥定攝）

簡佩筠凍齡有術依然靚女

而已息影多年的簡佩筠依然keep得好好，樣貌與當年沒太大變化，相當凍齡。簡佩筠於90年代初入行，憑着標緻靚樣獲得不少演出機會，她在《阿Sir早晨》中飾演古天樂的女友。而最為人熟悉的角色，則是在《神鵰俠侶》中飾演的「陸無雙」，角中的倔強氣質彷彿是為她度身訂造，可說是她的代表作。她息影後先後在多間護膚品公司任職。她曾在訪問中哭着表示遭生意拍檔出賣，令她血本無歸。有指簡佩筠因對方不斷騷擾令她2度流產致終身不育，情緒一度崩潰。她後來又遭提告，被要求賠償200多萬。最後簡佩筠離開原公司，與老公成立了新的品牌再創一番事業。

《阿Sir早晨》多位演員聚會。(吳家樂ig圖片)

《阿Sir早晨》多位演員聚會。(吳家樂ig圖片)

古天樂與吳家樂。(吳家樂ig圖片)

簡佩筠於《阿Sir早晨》中飾演古天樂的女友。(劇照)

簡佩筠於《阿Sir早晨》中飾演古天樂的女友。(劇集截圖)