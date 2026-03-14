東張西望｜梁敏巧爆追訪獸父幕後細節　得力的士司機「拒載」助攻

《東張西望》梁敏巧奔走40分鐘「追訪獸父」一集播出後，引起社會討論。全城為男子的行徑感到不齒之餘，亦大力讚揚梁敏巧的專業精神，縱使她只是一名TVB藝人，卻為了畫面及真相而落力追訪，令人佩服。梁敏巧日前（13/3）為新節目《梁家婦女》錄影，錄影後她接受《香港01》訪問就談到當日一些幕後細節，相當精彩。

梁敏巧跑足40分鐘，真係好勁！（《東張西望》截圖）

突發14層樓梯大逃亡

回顧當日驚險的追截行動，梁敏巧坦言事前完全「無諗過」會演變成街頭大逃亡。她透露，原本製作組的部署只是引導該名男子前往時鐘房，然後再當面進行質詢。梁敏巧憶述當時在時鐘房外守候的心情：「其實一開頭喺時鐘房等嘅時候係有啲忐忑嘅，因為嗰間房真係好細，得一張雙人床嘅位置。如果佢情緒唔穩定嘅話呢，都係有啲忐忑嘅。」

原本以為只是定點訪問，怎料男子一見到鏡頭便發難狂奔：「冇諗過我哋一嚟就要跑14層樓梯！」梁敏巧指該名男子跑得極快，原本極有機會被他走脫，幸好命運之神站在《東張》團隊這一邊。「去到最尾嗰一兩層呢，嗰個門口閂咗開唔到喎！佢望住個出口，跟住個門閂咗去唔到，喺嗰度猶豫咗少少，我哋先至再跟得返佢好實。如果真係再唔係咁樣爭取到時間，係真有機會跑甩嘅。」東張西望｜梁敏巧追撃獸父10幾樓跑落街 衝出馬路再反轉半個旺角

梁敏巧跑足40分鐘，真係好勁！（《東張西望》截圖）

梁敏巧日前為新節目《梁家婦女》錄影。（受訪者提供）

激讚香港的士司機神助攻：要畀番個Credit佢哋！

在追逐戰中，原來還有未曾出現的細節！梁敏巧在訪問中向當日「拒載」的的士司機致謝，指其實當日現場共有三部的士，全靠司機們助攻，才沒有讓目標人物逃之夭夭。「直頭係有兩架（的士）呢，係門都鎖咗唔俾佢開呀，見到我哋追佢！我要畀番credit佢哋，佢哋真係好好，多謝佢哋幫忙！」

至於該名男子成功登上的那部的士，為何最終沒有開車？梁敏巧親自解畫：「開頭佢上到嗰架車呢，係因為架車停咗喺度無郁，直頭係熄咗匙無開到。」記者笑言，可能只是司機未開工，或者休息食緊lunch。「個司機冇開車，佢（男子）就自己決定落車。」她笑言不是有的士就一定上得，這幾位司機絕對是這次追訪成功的幕後功臣。梁敏巧鬧市怒追獸父成熱話 前輩歐錦棠點評仲隔空幫手爭取加人工

梁敏巧話，嗰個男人曾經想上的士，但係有兩位司機見到《東張》追緊佢，就連門都鎖埋。（《東張西望》截圖）

史無前例大陣仗！幕後9人強大編制「360度大包抄」

為了應對這次具挑戰性的追訪，原來《東張西望》團隊早已嚴陣以待，派出了兩隊Crew出動。梁敏巧透露當日的人員編制：「今次有兩隊Crew做，有兩個Camman（攝影師）、兩個收音、一個寫稿、一個導演，跟住兩個PA（助理編導），再加我，總共9個人！」

不僅人數眾多，連拍攝手法也是兵分多路。梁敏巧指幕後工作人員為了確保不漏掉任何一個鏡頭，幾乎全員化身攝影師：「我哋今次係全部幕後都有揸機嘅！即係其他無大機都有電話影住，所以我哋係『360度包抄』。有啲跑得慢少少呢，就見到我哋全部人一齊跑。大家都有做monitoring佢哋自己工作崗位嘅嘢，真係好識執生。」

《東張西望》派出了梁敏巧去採訪。(節目截圖)

零路線規劃全靠「執生」 旺角街頭極速狂飆40分鐘

被問到事前是否有規劃好追截路線，梁敏巧直言完全沒有：「冇路線㗎！無預料過佢會咁樣走法，去到邊我哋咪走到邊囉，隨機應變啦！」這場長達40分鐘的追逐戰，版圖幾乎橫跨整個旺角核心地帶。梁敏巧猶有餘悸地數出當日的瘋狂路線：「由樓梯跑落去，跟住先達（商場）嗰邊，再跑到去大十字路口兜咗好多個圈，跟住再去黑布街⋯⋯總之成個旺角都跑勻晒啦！」

梁敏巧平時有跑步習慣。（IG@maggiemanhau）

事前醒水防走光 全靠平時「邊跑街邊唱歌」特訓

面對如此高強度的劇烈運動，連網民都驚嘆梁敏巧竟然可以做到面不改容、一路跑一路清晰地提問，原來一切歸功於她平日的「魔鬼特訓」。她表示前一晚得知採訪細節後，已立刻「醒水」挑選合適的戰衣：「自己醒水着啲可以跑動郁到嘅裝束，唔好着啲容易走光嘅嘢，緊啲包實啲咁囉。」

梁敏巧平時有跑步習慣，一邊跑一邊追問難唔到佢。（IG@maggiemanhau）

梁敏巧平時有跑步習慣，一邊跑一邊追問難唔到佢。（IG@maggiemanhau）

至於為何跑足40分鐘依然中氣十足？梁敏巧笑言這對她來說絕對是小兒科：「我真係有跑街呀、跑斜路嘅。因為我冇帶電話，所以一跑無嘢做就會唱歌呀、講吓嘢，當練吓氣。所以我可能習慣咗一路跑一路唱歌！」她更爆料指，這場大逃亡結束後，一眾跑到身水身汗的同事立刻要求導演「萬歲」請飲可樂慶祝，當作是做了一場極限心肺訓練。對於被網民大讚專業，梁敏巧謙虛地表示：「冇諗過有加人工，講真都係做份內事啫。」

梁敏巧與Babyface在《呃錢》節目結緣。（TVB電視截圖）

梁敏巧與劉啟進。(節目截圖)