Bad Girl大過佬｜森美拋「史前潮語」考起阿正　「尖地恒」點解？

2026年的今日，千禧後（GenZ）其實早已成年出社會打滾。再望望自己的身分證上生日日期的年份一欄，是否會感到無奈？商台節目《Bad Girl大過佬》由森美、黃正宜和呂珮琳主持，兩位分別32歲和33歲的女主持加上森美這位早已步入中年的52歲，兩代之間的對話常常出現文化、年代之間的不同。



史前潮語「尖地恒」。（ig截圖@903bgog）

森美話「當年」。（ig截圖@903bgog）

「尖地恒」即係點解？

早前一集講及「尖地恒」的話題。森美分享，當年手提電話（手機）還未盛行和普及的年代，大家普遍上較為有耐性，約朋友出街純粹「講個信字」。為什麼是「講個信字」？因為沒有電話通訊，約朋友出街都是見面或用家庭電話通話，約好日子時間地點，就是「到時見」。

冇手機約出街純粹「講個信字」

森美說：「廿幾年我哋真係有耐性啲，約女仔出街，喺街等女仔，半個鐘係基本。」阿正：「仲要冇電話，真係講個信字。」森美：「『尖地恆』等兩個鐘頭，你只會行去打一打電話去佢屋企，冇人聽喎，就係出咗門口啦。總之就等到你嚟。」阿正一聽到「尖地恆」這三個字，就冒出一個問號。阿正：「你呢個字都好少聽到，『尖地恆』，尖沙嘴地鐵恆生？」森美：「係呀。」阿正：「哦⋯⋯」森美：「我哋呢啲係史前說話啦。」

而家真係好少聽到人講「尖地恆」。（ig截圖@903bgog）

阿正倡復興縮寫潮語

阿正表示，「尖地恆」其實十分有型，有格調，更言：「其實要推返出嚟！」森美又言：「廣三囉，我哋以後廣三見！」（廣三即是廣播道三號）不過，阿正又笑着說：「好核突，哈哈哈。」森美十分不滿：「頭先又話要搞返，而家又話好核突。幫我剪返頭先嗰句出嚟！」Elsie就幫口：「佢話搞返，不過嫌你改得唔好聽啫。」

森美自創「廣三」被彈核突

阿正：「廣商得唔得呀？」森美接着說：「廣播道都有教堂，廣教都得。我哋唔好咁自大。」Elsie「突破盲腸」，說：「冇話自大喎，柴地恆都係地方名啫。」森美亦即時更正：「好，我收返！」引來黃正宜和呂珮琳的熱烈掌聲。如果照相同邏輯的話，同區另一個地標是否應該稱為「尖海旗」？