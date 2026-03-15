梁家婦女｜GM笑稱測試生命強度　葉蒨文親解缺席《魔音》選拔之謎

TVB新節目《魔音女團》早前舉辦面試，全台共50位女藝人報名參加，陣容非常強勁又花多眼亂，不少小花的「傑出」演出引起討論。但當然，論靚女的話又「點止咁少」，有人會好奇，為什麼近期人氣爆燈的葉蒨文缺席是次活動。日前（13/3）她和GM曾展望參加新節目《梁家婦女》拍攝，拍攝後他們接受《香港01》訪問，葉蒨文坦言自己沒有收到通知。



葉蒨文獲邀上《梁家婦女》節目，GM曾展望做「試毒專員」。（受訪者提供）

葉蒨文的「愛心排骨」，都唔係好差啫。（受訪者提供）

GM笑稱做「神農氏」為愛試毒

新節目《梁家婦女》中，葉蒨文親自下廚，笑言焦點不在她的身上，而是梁敏巧：「我今日嚟係墊底，托起佢，即係做綠葉。」GM曾展望則發揮搞笑本色，回應：「我係嚟測試自己生命嘅強度，試毒。即係神農氏。」至於味道如何，曾展望表示，其實葉蒨文的手勢相當不錯。葉蒨文又笑言：「你淨係影GM嗰啲味蕾呢，你會發覺係死晒，成個基本上80% 都係死晒㗎。」這對情侶一唱一和，果然十分合襯。

葉蒨文，曾展望。（資料圖片/葉志明攝）

葉蒨文獲男友力讚「天籟之音」

早前葉蒨文一圓歌手夢唱《機智女法醫2》片尾曲，她透露其實只有兩日時間練習，之後就要正式錄音，錄音後就要搭飛機緊接另一個工作，直言過程十分緊湊。「我自己覺得佢係畀好多指導我，因為我第一次入錄音室啦。我又唔識，即係有啲咩技巧啊。佢又教埋我點樣去，用邊種情緒或者係點樣去帶出個意境。好多嘢要佢幫忙！所以監製Alex係好勁！」男朋友GM有什麼評價？他回答：「天籟之音！」

《女神配對計劃》五大女神葉蒨文、羅毓儀、關嘉敏、梁敏巧、李芷晴，成功抱得美人歸的曾展望及林俊其。（TVB圖片）

不獲邀請參加《魔音女團》

提到近期掀起熱話的TVB新節目《魔音女團》，不少網民大感好奇為何歌喉不錯的葉蒨文未有報名參加。葉蒨文坦言自己其實十分渴望參與，甚至曾向監製查問為何沒有邀請她：「即係點解唔提我叫我去casting呀？我都唔知有呢個節目，因為係到見到casting我先知！」記者笑指因為她是「天使之音」而非「魔音」，身旁的男友GM亦立刻附和護航，大讚女友：「佢個人就係天使！」

葉蒨文透露自己有跳舞底子，以前做到一字馬㗎，但係近年已經冇練，而家只係做到「A字馬」。（IG圖片）

盼獲機會「打開筋骨」重現一字馬

錯失入女團的機會，葉蒨文感到相當可惜。她透露當初立志入公司，一是希望能做「打女」，二是希望能拍攝跳舞女團的劇集。一直等待展現舞技機會的她感嘆，因為擺放太久沒有練習，如今筋骨已大不如前：「擺擺下都唔係好跳得郁喇而家，當初嘅一字馬，而家一去不返，變成A字馬都拉住拉住！」她笑言期待公司未來能再找她跳舞，助她「打開筋骨」。而GM亦搞笑表示自己其實也想參與該節目，更自爆擁有中國舞十級資歷。