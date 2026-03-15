許廷鏗禍不單行手腳受傷需入院做手術　粉絲擔憂傷勢影響牙醫工作

許廷鏗日前現身林宥嘉及柳應廷的演唱會時，自爆打匹克球（Pickleball）時受傷，原來連手臂亦受傷，可謂禍不單行。許廷鏗日前在IG拍片交代帶傷繼續打波整親腳，導致足底跟腱撕裂，更透露要入醫院做手術。

許廷鏗自爆打匹克球時受傷。（IG圖片）

許廷鏗手腳受傷

許廷鏗昨日凌晨在IG公開一段影片，為活動擔任表演嘉賓，不過當日穿上黑色斗篷造型現身，原來內有乾坤。他透露早前因打匹克球導致足底跟腱撕裂，沒想到禍不單行傷及手臂並在片中揭開斗篷展示藍色手臂吊帶，並苦笑：「冇錯我連手都整親！」

許廷鏗昨日凌晨在IG公開一段影片，為活動擔任表演嘉賓，不過當日穿上黑色斗篷造型現身，原來內有乾坤。（IG圖片）

許廷鏗展示藍色手臂吊帶。（IG圖片）

許廷鏗需入院做手術。（IG圖片）

許廷鏗需入院做手術

許廷鏗表示因為仍有工作在身，完成後需要做手術，更感性表示：「要醫好別人之前，首先要醫好自己」，來自我勉勵。由於需要做手術，許廷鏗坦言心情忐忑，深夜在IG開你問我答時再交代傷勢：「講起都覺得有啲後悔，原本就係因為打Pickleball，個新球場地下有啲黐腳，熱身唔係最足夠落場，一下箭步想往前追波。『撻』一聲仲以為對鞋爛咗，原來係自己隻腳條足底筋，巳經即刻坐低。」

粉絲擔憂牙醫工作受影響

許廷鏗無奈表示需要入院為手部做手術：「足底筋撕裂之後，睇咗骨科醫生，雖然隻腳唔需要做手術，但係都建議用一個保護嘅助行工具Aircast，喺隻腳唔係最好嘅狀態，心急返牙科診所睇病人，喺樓梯踏錯步，跣咗落10級樓梯，落地時候左手自然動作往前伸，就聽到手踭又啪一聲。不過後悔都來不及⋯⋯足底筋撕裂之後，睇咗骨科醫生，雖然隻腳唔需要做手術，但係都建議用一個保護嘅助行工具AIRCAST，喺隻腳唔係最好嘅狀態，心急返牙科診所睇病人，喺樓梯踏錯步，跣咗落10級樓梯，落地時候左手自然動作往前伸，就聽到手踭又啪一聲。」對於粉絲擔憂其傷勢會否影響牙醫日後工作，許廷鏗表示相信醫生安排，對這兩天需要取消的病人感抱歉，希望稍後能盡快重返崗位。