聲夢長腿女神感性自白嘆曾經迷惘　網民撐比鍾柔美更值得獲力捧

現年28歲的潘靜文（Sherman）當年參加《聲夢傳奇》雖然未有獲得名次，但成功簽約無綫，入行後主要擔任主持工作，包括兒童節目《Hands Up》和音樂節目《J Music》，最威水當然是有分擔任2024年台慶司儀及做巴黎奧運節目主持，雖然表現仍有進步空間，但已成功讓觀眾記住。此外，潘靜文也不忘歌手夢，於2023年推出首支個人單曲《永遠潘朵拉》，正式出道，並先後唱過不少劇集歌。而擁有巴掌面和一雙逆天長腿的她，更獲網民封為「聲夢長腿女神」。日前，潘靜文獲粉絲為她慶祝生日，期間她感性自白，多謝粉絲不離不棄，場面感動。

潘靜文參加第一屆《聲夢傳奇》入行。《資料圖片》

潘靜文有份主持兒童節目名《Hands Up》。（IG@shshsherman）

潘靜文2023年擔任無綫台慶司儀之一。（陳順禎攝）

大騷逆天長腿

潘靜文在上月25日迎來28歲生日，早前她與一眾歌迷在餐廳舉行生日會。近日，潘靜文在社交平台分享慶生片段。片中所見，當日壽星女盛裝現身，大騷一對逆天長腿極度吸睛，除了與粉絲唱歌玩遊戲外，潘靜文更流露感性一面，表示這已經是她與歌迷共同度過的第五或第六個生日，今年參加的人數更是歷年之冠，令她既驚喜又感動。

潘靜文感激粉絲不離不棄。（IG@shshsherman）

潘靜文稱自己曾經迷茫。（IG@shshsherman）

潘靜文與粉絲打成一片。（IG@shshsherman）

感嘆入行後曾經迷惘

在現場互動環節中，潘靜文與歌迷們親切合照、簽名。她更特別演繹了《用背脊唱情歌》向歌迷憑歌寄意，她說無論是一開始就陪伴在側的「老粉」，還是新加入的歌迷，她都努力去記住每一個人：「好多謝大家，其實每一個人我都好努力記住你哋，因為你哋對我來講，係好緊要，我可以當你哋係我嘅朋友，係我嘅家人一樣。因為無咗你哋，其實都無今日嘅我。」潘靜文續言：「有時候我自己真係會迷茫，但我有時候會諗起你哋，你哋就係我嘅動力。希望我哋可以一齊進步，一齊做更好的自己。」

與粉絲近距離接觸。（IG@shshsherman）

粉絲的支持，令潘靜文非常感動。（IG@shshsherman）

聲夢好友林智樂和蔡愷穎也有到場支持。（IG@shshsherman）

網民大讚實力被低估

網民紛紛留言送上生日祝福和鼓勵外，亦大讚潘靜文：「你唱歌好聽」、「越來越靚女」、「星味濃」，且形象健康、有顏值外型又口才了得，認為她的實力被低估。甚至有網民覺得比起早前陷「大話風波」的鍾柔美，潘靜文更值得獲公司力捧，及擁更多曝光機會。

網民認為潘靜文值得更多機會。（IG@shshsherman）

潘靜文向粉絲憑歌寄意。（IG@shshsherman）

鍾柔美近排受緋聞影響，形象插水。（陳順禎 攝）

曾每日以淚洗面 自揭患輕度抑鬱

雖然潘靜文在大家面前總是一臉甜笑，但其實她也曾陷入情緒漩渦，前年她在社交平台晒出多張喊到眼腫的照片，自揭情緒出現問題，幾乎每日以淚洗面：「It's OK to be NOT OK，最近學識跟自己說這句話。其實這一段日子真的不太OK，想了很久要不要說出來，怕大家擔心。幾乎每天都在哭，控制不了，彷彿中了詛咒一樣。記得有一天去拍攝前，不由自主地哭，停不了。眼睛腫了，要立刻敷冰消腫，之後裝作正常去拍攝。記得有一晚跟朋友喝酒，在酒精的氛圍下哭成淚人，隔天雙眼腫得過分。但最壞的時候過去了，是醜的，是失控的。網絡世界大家都活在美麗的濾鏡下，今次想紀錄一下自己，頭半年沒有濾鏡，最真實的感受和經歷。原來自己再樂觀也會受情緒困擾，不斷的自我質疑。」

潘靜文曾陷情緒困擾。（IG@shshsherman）

但現在已經沒事。（IG@shshsherman）

之後，潘靜文接受《香港01》訪問表示，因為該段時間過得不太好，所以經常都會質疑自己，覺得自己無存在價值。「但當我Keep住陸陸續續有嘢做之後，跟住開始覺得個人存在價值高啲，個人就開始正面咗。但我都明白做呢行係好難長時間都可以Keep到個存在價值感，但我好感謝公司當知道我出咗嗰個Post之後，即刻搵我，佢哋係關心我，問我有咩事唔開心，完全係冇責怪我點解要post喊相。」

潘靜文於2024巴黎奧運期間擔任TVB奧運節目主持。（IG@shshsherman）

潘靜文罕有性感示人，大騷事業線。（IG@shshsherman）

優雅又得。（IG@shshsherman）

為婆婆食素

潘靜文透露有看心理醫生，被診斷為輕度抑鬱，最後在媽咪及靠自己意志克服走出困境，她指現時已康復。另外，潘靜文也是孝順女，她早前透露去年婆婆不幸患癌，她隨即發誓若婆婆能度過難關，便會終身初一、十五食齋，結果婆婆真的康復，她亦履行承諾直到永遠。

潘靜文擁一雙大長腿。（IG@shshsherman）

性感。（IG@shshsherman）