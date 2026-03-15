話題港姐做瑜伽側乳若隱若現　激曬蜜桃臀惹網民遐想：有大膽諗法

現年29歲的前落選港姐廖慧儀（Jessica），入行初期因捲入前男友墮樓風波導致形象插水，一度遭公司「雪藏」，演藝事業受挫。不過，近年成功獲「解凍」的她積極洗底，獲得不少機會，早前在台慶劇《黑色月光》中飾演年輕版楊茜堯，演技令人驚喜，挽回不少正評。最近，她再度挑戰自己，參加TVB真人騷節目《魔音女團》，為了以最佳狀態示人，廖慧儀出動「殺手鐧」，利用最擅長的瑜伽操Fit自己，期間更不忘大派福利！

廖慧儀最近參加TVB真人騷節目《魔音女團》。（葉志明 攝）

近日，廖慧儀為《魔音女團》密集式出po拉票，希望成功躋身16強。（IG@newayyee_yoga）

不經意騷出好身材。（IG@newayyee_yoga）

網民話齋：「引死人咩！」（IG@newayyee_yoga）

狂操馬甲線備戰 激曬蜜桃團

近日，廖慧儀為《魔音女團》密集式出po拉票，希望成功躋身16強。除了上載唱歌、跳舞的練習片段外，一向深知網民心思的她，亦大方展示其「最強Body」吸Like。她在社交平台分享做運動的過程，並留言寫道：「#魔音女團 下線後的我 - Pilates girl 找回失去的馬甲線」。

廖慧儀以自己最擅長的近瑜伽備戰，腹肌好結實。（IG@newayyee_yoga）

廖慧儀大方展示最強Body。（IG@newayyee_yoga）

激曬堅挺「蜜桃臀」。（IG@newayyee_yoga）

片段中可見，廖慧儀穿上極度貼身的露腰瑜伽服練習普拉提（Pilates），結實的腹肌線條清晰可見。她更在鏡頭前擺出「拗腰趷籮」的動作，盡顯其火辣的S型曲線。早前她曾上載健身片，被網民留言嫌其臀部線條不夠緊緻，略顯鬆弛，但今次廖慧儀明顯下過苦功。

廖慧儀做動作時，側乳若隱若現。（IG@newayyee_yoga）

非常誘人。（IG@newayyee_yoga）

側乳若隱若現極誘人

而另一段短片中，廖慧儀則換上一套拉鏈露背瑜伽服，視覺效果更為震撼，當她進行雙腳開合動作時，臀部線條更顯得非常堅挺結實；加上她在伸展期間，側面側乳若隱若現，畫面極其誘人。一眾網民睇到「心心眼」，紛紛留言大讚：「又靚又fit!!!!」、「fit到爆!!」、「你個pat，世一靚pat」、「引死人咩！」，甚至有網民抵死笑言：「這個姿勢我有個大膽想法」。

早前曾有網民在另一段健身片中留言嫌廖慧儀臀部線條不夠緊緻，略顯鬆弛，但今次廖慧儀明顯下過苦功。（IG@newayyee_yoga）

廖慧儀在進行雙腳開合動作時，臀部線條顯得非常結實。（IG@newayyee_yoga）