農夫搞演唱會預告「買飛玩謝我哋」　畀Candy做半場：會好賣好多

COLLAR成員王家晴（Candy）今日（15日）聯同農夫（陸永、C君）及曾傲棐（Arvin）出席公開活動。王家晴除了大玩遊戲展現活潑一面外，更在訪問中分享推出首支個人單曲《直白》的心路歷程，坦言出道5年才出Solo是「最好時機」；而同場的農夫則密鑼緊鼓籌備即將開賣，自立門戶後首個演唱會，預告破天荒增設「觀眾玩謝農夫」環節，C君更搞笑力邀王家晴擔任嘉賓「包辦半場」以助銷量，場面爆笑互動連連！



COLLAR成員王家晴（Candy）今日（15日）聯同農夫（陸永、C君）及曾傲棐（Arvin）出席公開活動。（林迅景 攝）

COLLAR成員王家晴（Candy）今日（15日）聯同農夫（陸永、C君）及曾傲棐（Arvin）出席公開活動。（林迅景 攝）

COLLAR成員王家晴（Candy）今日（15日）聯同農夫（陸永、C君）及曾傲棐（Arvin）出席公開活動。（林迅景 攝）

王家晴飛拖鞋 農夫玩拍子機爭啲休克

王家晴（Candy）接受《香港01》訪問，坦言運動細胞並不算很好，笑言擔心「一個累全家」：「擔心㗎，累到佢哋，踢波唔叻，用手比較多啲。」陸永@農夫安慰王家晴，說：「佢唔係全部都係踢波嘢。」他又指向現場的拍子機，又說：「你淨係玩呢個已經贏，因為我哋上次測試都爭啲休克。」C君@農夫說：「跟beat、跳舞係你強項。」

同場仲有JFFT的床哥和雞翼。（林迅景 攝）

王家晴首單曲：總之嚟到就接住呢個機會

談到早前剛推出的個人單曲《直白》，王家晴表示心情緊張又興奮：「今朝化妝嘅時候，我諗我一路播咗可能30次，因為要自己個腦不停loop住。」陸永一面認真的說：「好早呀，早咗幾個鐘嚟，咁今日係咪會唱？」王家晴也回答：「我想睇農夫表演多啲。」陸永：「你睇唔到㗎，因為你唱完會走。」王家晴：「唔係㗎。」原來王家晴也是農夫的小粉絲。

出道5年才推出單曲，會不原會覺得太遲？王家晴也回應：「唔⋯⋯我又冇覺得話要早啲出，因為我覺得，自己前幾年可能真係經驗或者心理狀態會再驚啲。雖然今次出嘅時候，我都會覺得（懷疑）自己得唔得㗎？但係我覺得經過呢幾個月，同之前演唱會有啲solo嘅磨練之後，我就會覺得所有嘢都有一個最好時機，即係總之嚟到就接住呢個機會。」

作為樂壇的前輩，C君直言：「我覺得佢應該早啲出單曲，最好七十，八十年代已經出，變成經典，咁我就可以話『細細個已經聽你啲歌』。」此番說話惹來王家晴一陣笑聲。

王家晴@COLLAR。（林迅景 攝）

王家晴@COLLAR。（林迅景 攝）

農夫搞演唱會：買飛可以玩謝我哋！

話題一轉，農夫自立門戶後開辦的首個演唱會將於明天優先訂票。陸永和C君表示已準備充足：「度好晒，你知我哋唔係健身，唔係嗰啲，成個騷要自己度晒。」C君：「健腦呀。」陸永表示，除了練歌之外，還有相當多部份是需要「講嘢」的。C君：「又要寫稿又要編曲。」C君提到，今次演唱會有特別環節：「最特別就係可以玩謝我哋！畀一個機會現場觀眾玩謝我哋。相信都冇其他人做演唱會係會咁樣做。今次主要係畀你玩我！」抵喎！陸永笑言：「抵呀，因為本身都平。」

王家晴@COLLAR表示自己運動細胞一般。（林迅景 攝）

提議讓半場畀王家晴：會好賣好多

C君：「七百幾蚊睇我哋未必好睇，但係七百幾蚊嚟玩我嗰兩條友，咁就OK啦。」陸永繼續落力推銷：「你唔買就玩唔到喎，一定要買飛！」會不會加場？農夫就較為保守，坦言：「咁有信心就好啦，睇吓反應如何先啦。」王家晴會不會睇？陸永搶答：「唔好咁逼人⋯⋯」不過，王家晴也回答：「我想呀！（會唔會做嘉賓？）嘩⋯⋯」C君：「唔好做嘉賓，我畀半場你呀！會好賣好多。」記者開玩笑，提議整場給王家晴，農夫做嘉賓。陸永笑道：「會唔會淨係幫我哋影poster？」王家晴：「哈哈哈。」

農夫透露上次試玩拍子機爭啲玩到休克。（林迅景 攝）

王家晴@COLLAR表示自己運動細胞一般。（林迅景 攝）

王家晴@COLLAR瘦咗好多！（林迅景 攝）

王家晴@COLLAR瘦咗好多！（林迅景 攝）

農夫（陸永、C君）、王家晴@COLLAR、JFFT的床哥和雞翼。（林迅景 攝）

農夫（陸永、C君）就嚟開騷，期待呀！（林迅景 攝）

農夫（陸永、C君）就嚟開騷，期待呀！（林迅景 攝）

農夫（陸永、C君）出席活動。（林迅景 攝）

王家晴玩飛拖鞋，姿勢100分但係準繩度方面就見仁見智。（林迅景 攝）