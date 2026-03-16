王祖賢不顧形象撥亂頭髮自拍展現凌亂美　難得流露幽默搞笑一面

現年59歲的王祖賢是90年代女神，她當年憑着電影《倩女幽魂》飾演女鬼聶小倩一角而傾倒眾生，絕美的樣貌和造型令人留下深刻印象，奠定女神地位，至今依然令人回味。王祖賢已息影多年，並移居加拿大潛心修佛過着低調生活，但她仍備受喜愛，一眾網民至今依然關注她，她亦偶爾會於社交網分享生活近況。去年她就透過社交網站宣布會在加拿大開設一間養生艾灸館，更表示會親自上陣為顧客服務。最近王祖賢更進駐了多個社交平台與粉絲和網民互動。

王祖賢（《倩女幽魂》劇照）

王祖賢。（《倩女幽魂》劇照）

王祖賢曾是一代女神。（微博圖片）

難得流露幽默搞笑一面

早前王祖賢於抖音拍了一段短片，分享了她的一些人生觀。影片一開始影住公園裡的一棵枯樹，她說道：「這是公園的枯樹，但是很美對吧，就是心裡頭想的是美好的，它就是美好的。」之後鏡頭一轉，就是她的自拍，她一邊拿住手機自拍，一邊腦另一隻手在撥弄自己的頭髮表示：「他們說有一種是凌亂美，不知道這種算不算凌亂美。」用手把自己的頭髮都撥亂了，罕有地不顧形象。她又突然唸出她在電影《東成西就》所演角色的一句對白：「想也不可以」，並配上該角色說這句對白「想也不可以，想也有罪」的切片，流露難得一見的幽默一面，相當搞笑。

王祖賢展現凌亂美。(抖音截圖)

王祖賢展現凌亂美。(抖音截圖)

王祖賢撥亂自己的頭髮。(抖音截圖)

王祖賢撥亂自己的頭髮。(抖音截圖)

王祖賢不顧形象。(抖音截圖)

王祖賢展現搞笑一面。(抖音截圖)

王祖賢展現搞笑一面。(抖音截圖)

王祖賢於《東成西就》角色。(抖音截圖)