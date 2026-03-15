中年好聲音4｜肥媽聽歌雙眼通紅　吳亦偉梁煜坤輪住上「派洋蔥」

《中年好聲音4》今（15日）晚8點翡翠台播映「導師分組賽」最終回，36強選手分成三大陣營（排名不分先後）「飛鷹活絡油紫隊」、「保濟丸紅隊」及「何濟公綠隊」爭奪晉級名額！



肥媽雙眼通紅。（TVB圖片）

今晚一集充滿「洋蔥」，綠隊吳亦偉真情剖白時更「淚中帶笑」！他唱張惠妹歌曲《真實》，獲評審讚唱出歌中的沉痛感覺。吳亦偉表示自從上次比賽到現在，每天都不停工作、錄歌、練歌等，睡不夠四小時，雖然很辛苦，但他不想放棄夢想。他愈說愈傷心，終忍不住淚水稱很久沒有見老婆和孩子：「我傳簡訊給他們說『爸爸很對不起你們』，那我也沒辦法帶他們來，因為機票很貴。」他說完「機票很貴」，即傳出陣陣笑聲。

吳亦偉氹完老婆唱唔出「痛」感覺

吳亦偉續稱比賽前一日導師張嘉銘問他為何之前唱出痛的感覺，但綵排時卻消失得無影無蹤？他說：「因為我跟老婆和好了。」令原本傷感的氣氛瞬間逆轉，全場爆笑，車婉婉更忍不住說：「你係咪搞笑呀？」

梁煜坤將失去好友的感情，全數投入演唱《心碎了無痕》。（TVB圖片）

梁煜坤將失去好友的感情，全數投入演唱《心碎了無痕》。（TVB圖片）

梁煜坤收斂「灑狗血」唱腔

綠隊另一成員梁煜坤一直以來在《中年好聲音4》的演出，被導師張嘉銘形容為「灑狗血」演繹，故張嘉銘要求梁煜坤今次唱張學友名曲《心碎了無痕》收斂「灑狗血」唱腔，到最尾高潮位才灑些少「狗血」。

到正式比賽，梁煜坤唱《心碎了無痕》全程眼泛淚光，感情分爆燈！車婉婉表示看得出他的傷感，梁煜坤說：「因為可能是我比較脆弱吧！然後聽到這樣的歌呢，內心會有觸動、揪心一樣。」當車婉婉指他眼睛布滿淚光，梁煜坤再也壓抑不住悲傷情緒，爆喊說：「今天有好朋友離開，我唱到『求你千千萬萬不要走的時候』，我很難受……」之後他不停飲泣，再也說不下去，場面傷感。

張嘉銘表示很滿意梁煜坤的演出：「今日雖然好多唔開心嘅嘢發生咗，佢頭先行埋嚟同我講『我好想喊』，我話煜坤你忍住，呢個就係機會，依家你有個對象喺度，你就可以將所有嘅感情傾吐出嚟。」

吳亦偉以真實感情唱《真實》。（TVB圖片）

吳亦偉以真實感情唱《真實》。（TVB圖片）

（TVB圖片）