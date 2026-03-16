《富貴黃金屋》捲莉息影廿年罕露面　優雅老去外貌遭抨擊高EQ回應

現年58歲、曾是亞視當家花旦的劉玉婷久未露面，近日她驚喜現身社交平台，拍片宣布正式進駐小紅書，並熱情地向大家打招呼，「大家好，我是港台影視藝員劉玉婷，將在小紅書這個平台與大家進行交流互動」，勾起不少人的集體回憶。

劉玉婷在《富貴黃金屋》飾演的「捲莉」戲份不多，但相當搶鏡。（電影截圖）

劉玉婷在《倩女幽魂III道道道》飾演王祖賢的好友。（電影截圖）

細數經典角色

劉玉婷在片中特別回顧了自己演藝生涯中的多個經典角色。從《仙鶴神針》中的「玉簫仙子」，到瓊瑤名劇《一簾幽夢》裡的「秦雨秋」，再到經典武俠劇《保鏢》中的「程采玉」。她感性地表示：「大家好，很久沒有跟大家見面了，你們還記得我嗎？這些都是我過去工作上扮演的角色。」

劉玉婷近日拍片宣布進駐小紅書。（小紅書截圖）

劉玉婷分享自己以往飾演過的經典角色。（小紅書截圖）

淡出螢幕多時，劉玉婷透露未來將會增加與網民的互動。她表示：「接下來呢，我會藉著這個平台，跟大家分享我的工作、我的生活，還有一些人生的感悟。希望你們也多上來這個平台互動。」最後亦不忘雙手合十謝謝大家。

瓊瑤名劇《一簾幽夢》裡的「秦雨秋」。（小紅書截圖）

還有《保鏢》中的「程采玉」。（小紅書截圖）

優雅老去被封「歲月不敗女神」 親回酸民留言

而快將登6的劉玉婷保養得宜，片中見她留著一把烏黑長髮，膚色白皙且氣色紅潤，舉止優雅散發貴氣。雖然有酸民表示：「眼睛睜不開的感覺，以前超美的」，但劉玉婷不但沒生氣，還展現高EQ，大方回應：「我連眼線都無畫，多謝意見。」大批網民紛紛力撐她氣質依舊，優雅地老去：「優雅地老去挺好的，大家都會老，不要理那些負面的，剛剛才看了《倩女幽魂2》，小蘭美美噠」、「現在也美啊」、「你還是那麼漂亮」、「很美很秀氣的一個姐姐」，大讚她是「歲月不敗女神」。

劉玉婷希望藉著這個平台，跟大家分享她的工作、我的生活，還有一些人生的感悟。（小紅書截圖）

全身散發優雅氣質。（小紅書截圖）

曾因得罪高層被TVB解僱 進軍影壇曾被盛讚「美過王祖賢」

劉玉婷在1986年TVB藝訓班畢業後，曾在《歡樂今宵》擔任「歡樂小姐」，後來有傳因為得罪高層而被解僱，事後她更向媒體哭訴經過，最終與無綫不歡而散。其後劉玉婷得到嘉禾賞識，與郭錦恩、黃曼凝、陳雅倫及葉子楣齊成為嘉禾電影「五朵金花」，拍過不少電影，除了《霸王花》系列和《富貴黃金屋》令人留下深刻印象外，她亦曾在《倩女幽魂3道道道》飾演女鬼「小蘭」，與王祖賢有不少對手戲，憑清新脫俗的氣質以及精致的五官，曾被盛讚「美過王祖賢」。

劉玉婷如今生活充實又寫意。（小紅書截圖）

劉玉婷稱如今樂趣是種花。（小紅書截圖）

到了1990年，劉玉婷加入亞視，搖身一變做花旦，曾演出《鳳凰傳說》、《現代愛情故事》和《九王奪位》。直到1996年，劉玉婷更被瓊瑤相中成為「瓊女郎」，憑《一簾幽夢》飾演「秦雨秋」在台灣走紅。然而，劉玉婷在2005年時嫁給富商後便淡出演藝圈，移居紐約並育有三名子女。另外，劉玉婷早年亦曾轉行投身房地產，如今生活充實又寫意。