《公公出宮》老Best相隔9年合體　曹永廉啪生蠔被蕭正楠笑要補補

TVB全新旅遊節目《他們的澳洲駕期》將於明（16日）晚起、逢周一至五晚10點30分翡翠台播映，將請來兩組藝人老友結伴自駕遊，分別有黎耀祥、曹永廉、蕭正楠的冬天之旅，以及吳若希、戴祖儀、丁子朗的夏日之旅。兩組人於不同季節出發，感受澳洲不一樣的壯麗風光，但不變的是自駕遊的意義，沿路驚喜不停，有迷路、壞車、及對旅程意見不一等狀況，考驗友情以至面對人生高低的態度。



黎耀祥、曹永廉、蕭正楠，《公公出宮》老Best相隔9年合體。（TVB圖片）

黎耀祥（祥哥）、曹永廉（阿廉）、蕭正楠（阿蕭）合演2016年播映的劇集《公公出宮》大受歡迎，三人因該劇成為好友，翌年獲公司安排拍攝旅遊節目《公公出埠》，三人於旅程中「互相相害」但又無損感情的關係，令觀眾睇得非常過癮。今次三人相隔9年再度合體拍攝旅遊節目，默契與「毒舌」程度更是有增無減！

黎耀祥、曹永廉、蕭正楠，《公公出宮》老Best相隔9年合體。（TVB圖片）

到墨爾本南部市集食買玩

三位老Best甫抵墨爾本機場，即駕車往當地最古老的市集——墨爾本南部市集「食買玩」。他們先到市集中最受歡迎的食店品嘗生蠔，阿蕭食完後激讚新鮮又甜美，店主手舞足蹈表示吃多些蠔可增強「Energy」，阿蕭即指阿廉要「進補」，店主笑言吃完可變Superman，阿廉聞言急不及待食多隻，更邊食邊反眼露出享受樣。之後阿廉表示要買兒子喜歡的手信，但就被祥哥和阿蕭寸：「平嘅買畀個仔，貴嘅買畀自己。」阿蕭更追擊：「唔怪得佢個仔咁反叛。」

曹永廉食生蠔。（TVB圖片）

曹永廉食生蠔。（TVB圖片）

第二站他們到墨爾本皇家拱廊，參觀特色小巷及各式各樣的商店，感受當地的悠閒氣氛。行完一輪攰攰地，三人到一間餐廳坐低把酒談心。祥哥表示：「其實自駕遊我覺得有少少似人生，自己路自己揀。」雖然現時大家各有各忙，未必能經常相聚，但阿廉表示大家每次見面都有說不完的話題。

第三站是充滿藝術氣息的維多利亞國家美術館，他們除了欣賞名畫外，更在美術館的工作坊即席揮毫！阿廉笑言想起大自然，便畫了花花草草。阿蕭則畫了對自己很有意義的彩虹：「因為BB係彩虹嘅禮物。」祥哥則將自稱很用心畫的作品賣給阿廉，但就被阿廉寸冇創意。

黎耀祥、曹永廉、蕭正楠走藝術館睇名畫。（TVB圖片）

阿廉一個原因開唔到車 慘被恥笑

翌日早上7時他們出發住滑雪勝地——布勒山，不過出發前遇上阻滯！負責駕車的阿廉搞了一大輪都啟動不了汽車，更令汽車發出「嗶嗶」聲，最終迫於無奈落車找人求救，結果一名老外到座駕位視察後，一個動作便令汽車啟動，阿廉即被兩位老Best指着來恥笑！

抵達目的地後，他們乘纜車上山頂玩「唔准諗即刻答」，玩法是例如「你哋之中邊個最鹹濕」，之後再用雪球掟覺得最鹹濕的人，結果九成都是阿廉被掟，阿蕭笑言所有問題都是為阿廉而設，並指自己與太太黃翠如曾被阿廉出言「侮辱」，所以三人之中阿廉最毒舌！結果阿廉被兩人掟到發晦氣說：「問咩吖？你都係掟我㗎啦！」

曹永廉做司機。（TVB圖片）

去埋滑雪場玩。（TVB圖片）

阿廉想阿蕭拉雪橇

之後他們乘坐由十隻雪橇犬拉着的雪橇，在雪地上飛馳。祥哥和阿廉坐在雪橇上，阿蕭和滑雪場的教練則站在雪橇尾部，負責控制方向，三人都大呼好玩又刺激，阿廉笑言：「我覺得好享受，因為阿蕭喺後面。其實我都想試吓阿蕭喺前面拉，不過佢唔肯制。」貫徹其搞笑的「毒舌」性格。

阿廉想阿蕭拉雪橇。（TVB圖片）