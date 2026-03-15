曾傲棐Arvin海報變「無頸星人」　輕鬆笑對：生出嚟個樣唔關我事

「英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典」即將盛大舉行，一眾英皇歌手的宣傳海報陸續曝光。不過，曾傲棐（Arvin）的單人宣傳照卻意外成為網民焦點！事關海報中的Arvin疑似因拍攝角度慘變「無頸星人」，惹來大批網民瘋開Post恥笑。面對網民的熱烈討論，曾傲棐日前接受訪問時就親自拆解這個「失蹤的頸部」之謎！



曾傲棐Arvin表示「笑吓就算」。（林迅景 攝）

直認照片搞笑：外表係最攻擊唔到人嘅！

講到該張話題性十足的宣傳照被網民瘋狂恥笑「無咗條頸」，曾傲棐接受《香港01》訪問時不但沒有介意，更直言自己看到時也覺得相當搞笑：「我自己都係用一個睇大家講咩，得啖笑嘅心態。」

面對網民的揶揄，他表現得豁達，笑言自己「刀槍不入」：「我成日覺得，其實外表係最攻擊唔到人嘅，因為生出嚟個樣唔關我事㗎嘛！即係呢啲完全同天份同埋努力無關嘅嘢，係攻擊唔到人嘅。」

爆笑澄清：我淨係負責出現！

不過客觀來看，相片確切實實是「冇咗條頸」，到底當初為何會批准這張相出街？曾傲棐隨即大爆幽默金句，直指自己完全無話事權：「我負責出現嘅啫老實講！即係啲人問，點解你會批呢張相出街？無話批唔批，我負責出現同埋負責撳掣嘅啫，中間所有決策係交畀公司同埋美術指導決定㗎！即係如果我有份決定，就唔使請咁多人啦，係咪先？」

雖然第一眼看到照片時，連自己都有點認不出自己，但曾傲棐認為這未必是壞事，反而能帶給觀眾滿滿的新鮮感：「作為一個做娛樂圈嘅人，喺網上見到大家恥笑又好、欣賞又好，大家開心就OK囉！」

曾傲棐Arvin出席活動，同場有農夫和王家晴。（林迅景 攝）

自爆約Serrini寫歌嚴重遲到

除了準備英皇25周年這個大騷，Arvin近排亦積極裝備自己，不但進修學戲和結他，更四出找音樂人朋友合作寫歌。他自爆早前約了Serrini齊齊寫歌，沒想到第一次約會竟然嚴重「瞓過龍」！自認平時絕不遲到的他笑言當日「百口莫辯」，幸好最後「將功補過」。