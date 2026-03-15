孫燕姿啟德尾場《我不難過》掀大合唱　最愛香港豬膶麵

華語天后孫燕姿《就在日落之後》啟德演唱會今晚（3月15日）來到尾場。孫燕姿穿上全白毛毛裝登場，先以多首快歌《我要的幸福》、《超快感》、《綠光》、《神奇》炒熱全場氣氛，舞台噴出火花和絲帶，氣氛熾熱！孫燕姿大曬廣東話冧歌迷，邀歌迷與她一起大合唱。

孫燕姿啟德尾場。（網上圖片）

孫燕姿唱《我不難過》掀大合唱

隨後，大熒幕播出以AI製作的影片，重溫孫燕姿歷年專輯封面。孫燕姿再出場演唱《克卜勒》、《飛瀑而下》、《沒有人的方向》，此時舞台升上巨型圓形裝置，充滿科幻感。孫燕姿笑問大家有沒有看過新歌《飛瀑而下》的MV，有觀眾調皮舉手，孫燕姿笑說：「你敢舉手？回去Google一下吧！」孫燕姿唱到經典大熱歌《我不難過》副歌時，特意向觀眾席遞咪，掀起全場大合唱。

孫燕姿唱《我不難過》掀大合唱。（網上圖片）

最愛香港豬膶麵

孫燕姿再一口氣連唱《隱形人》、快歌《奔》。之後孫燕姿躺於飛船吊床上升起，背後畫面播出奇幻動畫，換上透明寬大紗裙的孫燕姿先是半躺演唱《風箏》，及後站起來，舞台噴出泡泡，隨之而唱出《漩渦》。孫燕姿透露來港最愛吃牛腩麵、豬膶麵，「你吃當地美食，會感受到當地風情。」又指想起香港美食即刻「流口水」。講完即唱起《完美的一天》、《逃亡》、《The Moment》。