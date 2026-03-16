東張西望｜鍾澍佳爆佘詩曼片場地位　馮皓揚想炒熱氣氛反被串招積

昨晚（15日）一集的《東張西望》中講到新劇《正義女神》即將播出，佘詩曼與一班年青演員拍攝宣傳片，當中包括有：丘梓謙、馮皓揚、蔡景行、樂珈嘉、施焯日、陳若思、劉倬昕及羅皓誼。佘詩曼接受訪問時表示《正義女神》是在《新聞女王1》及《新聞女王2》之間拍攝，很擔心會有「Man姐」的影子，但鍾澍佳卻表示她很快就已經進入角色，做個「黑面」法官：「佢第一日入到個廠就黑口黑面，你就知佢唔係man姐嚟！」

佘詩曼與一班年青演員拍攝宣傳片，當中包括有：丘梓謙、馮皓揚、蔡景行、樂珈嘉、施焯日、陳若思、劉倬昕及羅皓誼。(節目截圖)

佘詩曼擔心會有「Man姐」的影子，但鍾澍佳卻表示她很快就已經進入角色。(節目截圖)

佘詩曼搞笑解釋「黑面」原因

佘詩曼搞笑地試圖解釋那天「黑面」的原因，她指可能是開工時間比較早才會「黑面」，即被鍾澍佳踢爆：「冇啊！邊有開早啫我哋！開早嘅就係呢班小朋友。呢班小朋友就係一早嚟，最早嚟，最夜先拍。」足以見到佘詩曼的地位，不用開早及收夜，亦不用像他們一樣要等到最晚，亦可以見到鍾澍佳很疼愛佘詩曼。

佘詩曼搞笑地試圖解釋那天「黑面」的原因。(節目截圖)

鍾澍佳踢爆佘詩曼邊有開早。(節目截圖)

馮皓揚被佘詩曼話？

但在這班「小朋友」中，馮皓揚不愧是曾奪得「最佳男配角」的人，主持梁麗翹問到大家是否很緊張時，他主動帶動氣氛：「其實我哋好興奮，係咪？」眾人馬上給他反應興奮地表示：「係！」除此之外，在梁麗翹第二次問大家是否很緊張時，丘梓謙率先表示：「已經喺度背緊對白啦！不斷好驚會甩啊陣間。」馮皓揚再次回答：「依家試一次先囉，使唔使啊？」佘詩曼立即笑著對馮皓揚說：「嘩！你好似好招積咁喎！」馮皓揚馬上雙手合手說：「我唔係啊！我想搞熱個氣氛㗎咋。」相信他只想把現場氣氛帶動，讓訪問沒那麼沉悶。

馮皓揚主動帶動氣氛。(節目截圖)