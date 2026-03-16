游學修與何啟華及陳海寧同枱鋤Dee　6輪激戰後獲封香港「Dee 王」

由南豐紗廠與新晉創意團隊「一齊玩」聯手打造的「南豐紗廠Ｘ一齊玩：新春開局」，在過去的週末（3月14、15日）圓滿舉行終極遊戲——第一屆「全港鋤大Dee大賽」，公開組冠軍So So由共約250玩家中脫穎而出，再於藝人表演賽中，與何啟華（Dee Gor）、游學修、陳海寧進行終極對決，各人使出渾身解數，爭奪「Dee 王」寶座。活動吸引大量粉絲和現場觀眾圍觀，場面熱鬧，氣氛高漲。經過六輪緊張刺激的對決，最終由游學修成為終極贏家，勇奪香港「Dee 王」的殊榮！

（左起）藝人何啟華、公開組冠軍So So、游學修和陳海寧大合照。(公關提供)

「南豐紗廠 x 一齊玩：新春開局」 終極遊戲【第一屆全港鋤大Dee大賽】 何啟華(Dee Gor)、游學修、陳海寧同枱鋤Dee 帶動全場氣氛 。(公關提供)

經六輪激戰 由游學修奪冠軍寶座 榮獲香港「Dee 王」殊榮。(公關提供)

鋤大Dee為香港發明、風行大中華的經典撲克遊戲，過時過節、親友聚會必玩！鋤大Dee除了講求運氣，更考驗玩家的分析力、計算和心理戰術，每局變化萬千，勝負難料，緊張刺激！藝人表演賽一共進行了六局，游學修率先連贏兩局，其後由公開組冠軍So So先後贏兩局，鋤Dee新手陳海寧亦出奇制勝贏出一局。最後第六局由游學修勝出，贏得藝人表演賽冠軍！

何啟華(Dee Gor)。(公關提供)

陳海寧。(公關提供)

游學修。(公關提供)

何啟華(Dee Gor)、游學修、陳海寧同枱鋤Dee 帶動全場氣氛。(公關提供)

連同早前舉行的第一屆「全港千人包剪揼大賽」和「單槍匹馬！全港007入子彈大賽」，南豐紗廠和「一齊玩」聯手打造的三場「新春開局」遊戲體驗，成功將港式遊戲文化轉化成參與式實體綜藝，掀起全城熱話，以遊戲連結社群。

最終由游學修成為終極贏家，勇奪香港「Dee 王」的殊榮。(公關提供)

何啟華(Dee Gor)、游學修、陳海寧同枱鋤Dee。(公關提供)