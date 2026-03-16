五月天阿信因改場次誠懇向觀眾鞠躬致歉：讓大家產生了很多的困擾

台灣天團五月天即將來港舉辦演唱會，他們每一次巡演都備受關注，最近香港站的巡演因處理突發狀況不當，讓這場原本備受期待的演出蒙上陰影。原定於3月24日於啟德舉行的首場因突發原因取消，雖改加開3月29日慶祝成團日的場次，但僅安排首場觀眾退票，引起大量樂迷不滿。隨著消委會接獲過百宗投訴，五月天所屬公司相信音樂及主辦方特高娛樂才緊急回應，致歉並允許頭場觀眾免費進場觀看40分鐘綵排。

五月天。（相信音樂Facebook）

風波叫做暫時告一段落，但這次事件卻難免讓人留下污點。日前（14日），五月天主唱阿信與F4成員在深圳舉辦的《F☆FOREVER恆星之城巡迴演唱會》中，毫不避諱地提到近期香港巡演的爭議。他坦言：「再過幾天我們在香港有演唱會，其實最近也忙很多事情，有些做得好，有些做得不好。我說這些啊不是要來求安慰、求抱抱。這25年要穿上一襲所謂名為歌手的衣服，看起來似乎亮晶晶的，但其實還挺重的，也挺累的。脫下衣服之後，我跟你們一樣，都是那麼普通的人。」

五月天將於月底重臨香港。（官方提供圖片）

F3與阿信舉辦演唱會。(微博圖片)

阿信更誠懇向觀眾鞠躬致歉，承諾未來將盡力改善，以呈現更完美的演出。他繼續說：「如果今天晚上有表現不好的地方，或者最近這一陣子有很多的事情，讓大家產生了很多的困擾，產生了很多的變動，在這裏我也跟大家致上最誠摯的歉意，好嗎？不過呢，有句話說，如果道歉有用的話……是的，所以我們會接下來繼續做好每一件事情，包括在『恆星之城』的每一場演出，好不好。」在當晚的演出中，一度發生了舞台冒煙的小插曲，舞台地板突然冒出白煙，幸得阿信及早發現及處理，並由工作人員妥善應對，確保了演出的安全與流暢。