王祖藍瘋狂跳起狂吻老婆晒恩愛　李亞男吃呢樣整蠱返轉頭

藝人王祖藍和老婆李亞男近日前往泰國拍攝節目，在工作之餘，兩人也抽空享受曼谷的旅遊時光。昨日（15日），王祖藍在社交平台分享了一段影片，片中二人大晒恩愛。一向被稱為「長短腳之戀」的他們，片中多次在曼谷的不同背景下，上演王祖藍跳起吻李亞男的鏡頭，畫面既溫馨又搞笑。

王祖藍在社交平台大晒恩愛。(ig@wong_cho_lam)

抽空享受曼谷的旅遊時光。(ig@wong_cho_lam)

王祖藍反被李亞男整蠱

王祖藍滿心歡喜地留言：「幸福到飛起。」然而最有趣的是，最後一幕變成了「榴槤整蠱記」。李亞男趁機先吃下一口榴槤，讓跳起欲吻的王祖藍瞬間聞到濃郁榴槤味，忍不住皺眉並用手掩鼻，但仍無法避免「中招」。

王祖藍跳起吻李亞男的鏡頭。(ig@wong_cho_lam)

王祖藍與李亞男好幸福。(ig@wong_cho_lam)

王祖藍跳起親吻李亞男。(ig@wong_cho_lam)

王祖藍與李亞男一向被稱為「長短腳之戀」。(ig@wong_cho_lam)

王祖藍與李亞男把握機會晒恩愛。(ig@wong_cho_lam)

李亞男整蠱王祖藍。(ig@wong_cho_lam)