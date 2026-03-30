正義女神分集劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《正義女神》電視劇由TVB與內地影視合作推出。有潘漫紅、方家逸、楊雪兒作為編劇，關旭、鍾澍佳為總監製，由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄領銜主演的一套以時裝法律為題材的電視劇。連奪四屆視后的佘詩曼再有新劇！今次以少年法官的身份圓演出律政劇的願望，並與久違20年沒有亮相TVB劇集、金像男配角譚耀文再次合作，更是「BenZ雄」許紹雄在演藝生涯中的畢業作品，意義重大，加上多位當紅演員坐陣，劇集未播就先贏盡口碑！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

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《正義女神Themis》電視劇情大綱

高等法院暫委法官言惠知（佘詩曼 飾）事業正位處巔峰，但就在審理一宗少年天台兇殺案時，揭發出案情背後複雜，並震撼了她的價值觀。完案後，言官不惜放棄前途，主動向高等法院申請降職，轉任少年法庭裁判官，令人驚詫，成為同行眼中的「異類」。來到少年法庭，她遇見了想法各異的兩位法官：為了上位而不擇手段的年輕裁判官鄭官（周嘉洛 飾），以及即將退休、看似游手好閒的主任裁判官洪官（許紹雄 飾）。

言官轉戰少年法庭後，就接手一連串棘手的未成年人重案，包括縱火案、校園霸凌案、家暴案等等。為了追尋真相，她願意付出所有，同時跟職場對手兼前夫邱光正（譚耀文飾）和資深大律師高淑樺（陳煒 飾）針鋒較量！言官起初一意孤行的行為引來同儕不滿，但隨著時間互相磨合，她擇善固執的態度讓身邊的人重新審視「司法正義」的真正意思，慢慢化敵為友。正當一切步入正軌，言官沒想到繼女天雪（樂珈嘉 飾）竟然捲入一宗大案！這一次，言官能否憑藉智慧與決心，把少年社會亂象撥亂反正？

正義女神劇情｜第1集：天台殺人案-8歲小童謀殺案

蘇女士外出購物後，親眼見到高成彬撞蘇女士的兒子呀澤落樓。高淑樺不斷盤問蘇女士。庭外，蘇女士因失去兒子而精神失常，言惠知送蘇女士入院。陳官退休，本身想公佈會由言惠知頂上但最後沒有，是因為有人眼紅人紅上位快，網上放新聞，講言惠知會偏幫高淑樺。高成彬自己答辯。受到高成彬天台殺人案事件影響，令言惠知反思好多。最近，言惠知決定放棄一切，什至離婚，去少年法庭。

正義女神劇情｜第2集：屋苑刀砍姊妹案

言惠知去到少年法庭，成為洪思義的同事。少年法庭內的同事都好怕言惠知，因為言惠知要求高。一單屋苑刀砍姊妹案，一個細佬殺死了自己的妹妹及家姊，言惠知覺得得事有蹊蹺，便要求鄭邵文出庭講出真相。最後，細佬慢慢講出當晚發生的事件。

正義女神劇情｜第3集：離島三害案 意圖謀殺

言惠知放棄做法官，放棄高等法庭，當時都沒有跟老公邱光正討論，邱光正當時是反對，但言惠知堅持。言惠知想面對自己，再好好面對自己的女兒。女兒邱天雪其實不想2人離婚，邱天雪現時見到言惠知也會逃避。邱天雪覺得言惠知放棄這個家。

意圖謀殺+傷人17

受害人彭達志，14歲，比人打到重傷，再被活埋，好彩當日下大雨沖走了泥，有人發現了他，所以沒有死去。離島3害，在當地已經好出名，有被警司警誡過，但死性不改就出事了。3個被告，3位律師，一定會互相推卸責任。其中一位，請了高淑樺。高淑樺再次對言惠知。高淑樺指出，3個被告都是受到一個人的影響而變壞，但就沒有證據。高淑樺開始感受到兒子高成彬的恐怖。

同時，鄭邵文及邱光正正在處理另一單家暴未成年女的案件。每一日父親飲了酒，就打母女。鄭邵玲原來小時候都受到母親家暴。未成年女最後澄清父親沒有打家暴。

正義女神劇情｜第4集：離島三害案

高淑樺提出了離島3害案的關鍵證據。高成彬要求正常上課。言惠知及鄭邵玲去到長洲找證據，並想到如果可以證明到個鐵鍬，第4人在事發前已經有接觸過，就可以證明3人就是罪犯。夏兆倫把卓飛的手機，放到兆倫媽的行李內，做成卓飛有去到泰國的假像。卓飛係唔夠膽去泰國，因為得罪人。在法庭上，言惠知問兆倫，有關卓飛的手機為何會在兆倫第上，之後兆倫就爆了，卓飛已經被另外2位被告殺了。之後3人把彭達志約出來，搶了錢再殺了他。

正義女神劇情｜第5集：少女殺嬰案

高成彬跟補習老師行山，2人失蹤。之後高淑樺找到2人。當日開搶打死蘇女士的那位警察何偉迪，十分內疚，更不小心偷東西。冰箱驚現嬰兒屍體,兇手竟是…15年歲少女珊珊走投無路的背後,藏著怎樣的隱情。珊珊把嬰兒在床上焗死，再放在冰箱內。但珊珊一直都不認罪。在天台殺人案一年後，高成彬走到當日撞蘇女士的兒子呀澤落樓的位置，好高興地自拍。

正義女神劇情｜第6集：少女殺嬰案

補習老師Lydia意外地比高成彬知道，她對花生敏感。洪思義做了不少資料搜集，終於圯知道少女珊珊的父親就是鋼琴老師。鋼琴老師指，2人真的有拍過拖，但好快就分了手。但珊珊一直以此威脅，更在生BB當日叫鋼琴老師上家。但鋼琴老師由珊珊懷孕開始，就叫珊珊落仔。原來，珊珊是被強姦。補習老師Lydia再次失蹤。言惠知與何偉迪找到了最新的證據。

正義女神劇情｜第7集 ：女學生傷人案

補習老師Lydia原來是因為高成彬給了有花生的東西，而敏感死亡。高成彬在飛機上細細回味。何偉迪已經找了2個星期Lydia，還是找不到。

學生文靜宜無啦啦一手用鎅刀鎅傷老師。文靜宜指老師想非禮佢。言惠知文靜宜的全班同學上庭。但其他同學就唔覺得老師有非禮行為。最後得知，文靜宜有寫情信比老師。有一位同學，一直比成班同學欺凌，直到她們發現文靜宜的情信。文靜宜就成為比欺凌的對象。文靜宜入更新中心。

正義女神劇情｜第8集：秋月樓縱火案

邱光正主力處理秋月樓縱火案，但附近的店舖都講CCTV壞了，原來是趙世孝的父親的造成。趙世孝的父親找了高淑樺做律師，現在最有加的證據就是目擊證人林薏冰，林薏冰的母親與趙世孝的父親是親兄妹。趙家多次阻止林薏冰上法庭。最後是言惠知出手，令林薏冰可以上法庭作證。

正義女神劇情｜第9集：秋月樓縱火案 名醫誤殺案

嫌疑人趙世孝在庭上玩世不恭，言惠知為懲治其惡行取拖延戰術，先去新加坡的研討會，暫停其他事情。最終，言惠知收到受害人傷重不治的消息，控方改申請趙世孝改判謀殺罪，由高等法院審理，聞訊後追悔莫及。同時，福利院美琴院長雖因偽造文書而被判入獄兩星期，但在鄭邵文法官協助下成功尋獲慈善資助，令孩子們免於遣散命運。鄭邵文跟林雅晴講自己也是來自兒童之家。

正義女神劇情｜第10集：校園霸凌案

洪思義受言惠知感化梁安娜啟發，憶及因命案與己生隙的親兒，重燃為其翻案的決心。與此同時，感化教員邵玲因戒毒少年何少峰猝死街頭而深陷感傷，弟弟雖勸其保持理性，她仍為少年的凋零痛心，並打算辭職。

《正義女神Themis》播出時間｜最新追劇日曆

《正義女神Themis》電視劇幾時播? 《正義女神Themis》一共有25集，由優酷、TVB翡翠台播放，會員由3月16日12:00起經優酷收看，會員首更3集，3月17日更新一集，3月18日至22日更新一集，SVIP搶先看一集；而非會員就由3月30日起，於翡翠台逢周一至五晚上8時30分播出。

《正義女神Themis》播出時間｜最新追劇日曆

《正義女神Themis》演員人物關係圖

电视剧正义女神@Weibo

《正義女神Themis》演員

佘詩曼 飾 言惠知/言官

前高等法院暫委法官，之後申請降職擔任少年法庭裁判官，具備獨有想法與法律手段，言辭有理，決心以法律教育少年

电视剧正义女神@Weibo

譚耀文 飾 邱光正

律政司副刑事檢控專員，言惠知的職場對手兼前夫，二人之間帶着矛盾，但又會合作

电视剧正义女神@Weibo

陳煒 飾 高淑樺

資深大律師，氣勢十足，與言惠知展開激烈的法庭對決

电视剧正义女神@Weibo

周嘉洛 飾 鄭邵文

裁判法院年輕裁判官，為了搏上位而不擇手段

电视剧正义女神@Weibo

許紹雄 飾 洪思義

裁判法院主任裁判官，打算退休，與言惠知亦師亦友