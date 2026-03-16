正義女神劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《正義女神》電視劇由TVB與內地影視合作推出。有潘漫紅、方家逸、楊雪兒作為編劇，關旭、鍾澍佳為總監製，由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄領銜主演的一套以時裝法律為題材的電視劇。連奪四屆視后的佘詩曼再有新劇！今次以少年法官的身份圓演出律政劇的願望，並與久違20年沒有亮相TVB劇集、金像男配角譚耀文再次合作，更是「BenZ雄」許紹雄在演藝生涯中的畢業作品，意義重大，加上多位當紅演員坐陣，劇集未播就先贏盡口碑！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

@官方預告

《正義女神Themis》電視劇情大綱

高等法院暫委法官言惠知（佘詩曼 飾）事業正位處巔峰，但就在審理一宗少年天台兇殺案時，揭發出案情背後複雜，並震撼了她的價值觀。完案後，言官不惜放棄前途，主動向高等法院申請降職，轉任少年法庭裁判官，令人驚詫，成為同行眼中的「異類」。來到少年法庭，她遇見了想法各異的兩位法官：為了上位而不擇手段的年輕裁判官鄭官（周嘉洛 飾），以及即將退休、看似游手好閒的主任裁判官洪官（許紹雄 飾）。

言官轉戰少年法庭後，就接手一連串棘手的未成年人重案，包括縱火案、校園霸凌案、家暴案等等。為了追尋真相，她願意付出所有，同時跟職場對手兼前夫邱光正（譚耀文飾）和資深大律師高淑樺（陳煒 飾）針鋒較量！言官起初一意孤行的行為引來同儕不滿，但隨著時間互相磨合，她擇善固執的態度讓身邊的人重新審視「司法正義」的真正意思，慢慢化敵為友。正當一切步入正軌，言官沒想到繼女天雪（樂珈嘉 飾）竟然捲入一宗大案！這一次，言官能否憑藉智慧與決心，把少年社會亂象撥亂反正？

《正義女神Themis》播出時間｜最新追劇日曆

《正義女神Themis》電視劇幾時播? 《正義女神Themis》一共有25集，由優酷、TVB翡翠台播放，會員由3月16日12:00起經優酷收看，會員首更3集，3月17日更新一集，3月18日至22日更新一集，SVIP搶先看一集；而非會員就由3月30日起，於翡翠台逢周一至五晚上8時30分播出。

《正義女神Themis》演員人物關係圖

电视剧正义女神@Weibo

《正義女神Themis》演員

佘詩曼 飾 言惠知/言官

前高等法院暫委法官，之後申請降職擔任少年法庭裁判官，具備獨有想法與法律手段，言辭有理，決心以法律教育少年

电视剧正义女神@Weibo

譚耀文 飾 邱光正

律政司副刑事檢控專員，言惠知的職場對手兼前夫，二人之間帶着矛盾，但又會合作

电视剧正义女神@Weibo

陳煒 飾 高淑樺

資深大律師，氣勢十足，與言惠知展開激烈的法庭對決

电视剧正义女神@Weibo

周嘉洛 飾 鄭邵文

裁判法院年輕裁判官，為了搏上位而不擇手段

电视剧正义女神@Weibo

許紹雄 飾 洪思義

裁判法院主任裁判官，打算退休，與言惠知亦師亦友