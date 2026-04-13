正義女神線上看25集劇情｜結局高成彬如何?佘詩曼陳煒法庭再交手

《正義女神》電視劇由TVB與內地影視合作推出。有潘漫紅、方家逸、楊雪兒作為編劇，關旭、鍾澍佳為總監製，由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄領銜主演的一套以時裝法律為題材的電視劇。連奪四屆視后的佘詩曼再有新劇！今次以少年法官的身份圓演出律政劇的願望，並與久違20年沒有亮相TVB劇集、金像男配角譚耀文再次合作，更是「BenZ雄」許紹雄在演藝生涯中的畢業作品，意義重大，加上多位當紅演員坐陣，劇集未播就先贏盡口碑！

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《正義女神Themis》電視劇情大綱

高等法院暫委法官言惠知（佘詩曼 飾）事業正位處巔峰，但就在審理一宗少年天台兇殺案時，揭發出案情背後複雜，並震撼了她的價值觀。完案後，言官不惜放棄前途，主動向高等法院申請降職，轉任少年法庭裁判官，令人驚詫，成為同行眼中的「異類」。來到少年法庭，她遇見了想法各異的兩位法官：為了上位而不擇手段的年輕裁判官鄭官（周嘉洛 飾），以及即將退休、看似游手好閒的主任裁判官洪官（許紹雄 飾）。

言官轉戰少年法庭後，就接手一連串棘手的未成年人重案，包括縱火案、校園霸凌案、家暴案等等。為了追尋真相，她願意付出所有，同時跟職場對手兼前夫邱光正（譚耀文飾）和資深大律師高淑樺（陳煒 飾）針鋒較量！言官起初一意孤行的行為引來同儕不滿，但隨著時間互相磨合，她擇善固執的態度讓身邊的人重新審視「司法正義」的真正意思，慢慢化敵為友。正當一切步入正軌，言官沒想到繼女天雪（樂珈嘉 飾）竟然捲入一宗大案！這一次，言官能否憑藉智慧與決心，把少年社會亂象撥亂反正？

正義女神線上看分集劇情

正義女神劇情｜第1集：天台殺人案-8歲小童謀殺案

蘇女士外出購物後，親眼見到高成彬撞蘇女士的兒子呀澤落樓。高淑樺不斷盤問蘇女士。庭外，蘇女士因失去兒子而精神失常，言惠知送蘇女士入院。陳官退休，本身想公佈會由言惠知頂上但最後沒有，是因為有人眼紅人紅上位快，網上放新聞，講言惠知會偏幫高淑樺。高成彬自己答辯。受到高成彬天台殺人案事件影響，令言惠知反思好多。最近，言惠知決定放棄一切，什至離婚，去少年法庭。

正義女神劇情｜第2集：屋苑刀砍姊妹案

言惠知去到少年法庭，成為洪思義的同事。少年法庭內的同事都好怕言惠知，因為言惠知要求高。一單屋苑刀砍姊妹案，一個細佬殺死了自己的妹妹及家姊，言惠知覺得得事有蹊蹺，便要求鄭邵文出庭講出真相。最後，細佬慢慢講出當晚發生的事件。

正義女神劇情｜第3集：離島三害案 意圖謀殺

言惠知放棄做法官，放棄高等法庭，當時都沒有跟老公邱光正討論，邱光正當時是反對，但言惠知堅持。言惠知想面對自己，再好好面對自己的女兒。女兒邱天雪其實不想2人離婚，邱天雪現時見到言惠知也會逃避。邱天雪覺得言惠知放棄這個家。

意圖謀殺+傷人17

受害人彭達志，14歲，比人打到重傷，再被活埋，好彩當日下大雨沖走了泥，有人發現了他，所以沒有死去。離島3害，在當地已經好出名，有被警司警誡過，但死性不改就出事了。3個被告，3位律師，一定會互相推卸責任。其中一位，請了高淑樺。高淑樺再次對言惠知。高淑樺指出，3個被告都是受到一個人的影響而變壞，但就沒有證據。高淑樺開始感受到兒子高成彬的恐怖。

同時，鄭邵文及邱光正正在處理另一單家暴未成年女的案件。每一日父親飲了酒，就打母女。鄭邵玲原來小時候都受到母親家暴。未成年女最後澄清父親沒有打家暴。

正義女神劇情｜第4集：離島三害案

高淑樺提出了離島3害案的關鍵證據。高成彬要求正常上課。言惠知及鄭邵玲去到長洲找證據，並想到如果可以證明到個鐵鍬，第4人在事發前已經有接觸過，就可以證明3人就是罪犯。夏兆倫把卓飛的手機，放到兆倫媽的行李內，做成卓飛有去到泰國的假像。卓飛係唔夠膽去泰國，因為得罪人。在法庭上，言惠知問兆倫，有關卓飛的手機為何會在兆倫第上，之後兆倫就爆了，卓飛已經被另外2位被告殺了。之後3人把彭達志約出來，搶了錢再殺了他。

正義女神劇情｜第5集：少女殺嬰案

高成彬跟補習老師行山，2人失蹤。之後高淑樺找到2人。當日開搶打死蘇女士的那位警察何偉迪，十分內疚，更不小心偷東西。冰箱驚現嬰兒屍體,兇手竟是…15年歲少女珊珊走投無路的背後,藏著怎樣的隱情。珊珊把嬰兒在床上焗死，再放在冰箱內。但珊珊一直都不認罪。在天台殺人案一年後，高成彬走到當日撞蘇女士的兒子呀澤落樓的位置，好高興地自拍。

正義女神劇情｜第6集：少女殺嬰案

補習老師Lydia意外地比高成彬知道，她對花生敏感。洪思義做了不少資料搜集，終於圯知道少女珊珊的父親就是鋼琴老師。鋼琴老師指，2人真的有拍過拖，但好快就分了手。但珊珊一直以此威脅，更在生BB當日叫鋼琴老師上家。但鋼琴老師由珊珊懷孕開始，就叫珊珊落仔。原來，珊珊是被強姦。補習老師Lydia再次失蹤。言惠知與何偉迪找到了最新的證據。

正義女神劇情｜第7集 ：女學生傷人案

補習老師Lydia原來是因為高成彬給了有花生的東西，而敏感死亡。高成彬在飛機上細細回味。何偉迪已經找了2個星期Lydia，還是找不到。

學生文靜宜無啦啦一手用鎅刀鎅傷老師。文靜宜指老師想非禮佢。言惠知文靜宜的全班同學上庭。但其他同學就唔覺得老師有非禮行為。最後得知，文靜宜有寫情信比老師。有一位同學，一直比成班同學欺凌，直到她們發現文靜宜的情信。文靜宜就成為比欺凌的對象。文靜宜入更新中心。

正義女神劇情｜第8集：秋月樓縱火案

邱光正主力處理秋月樓縱火案，但附近的店舖都講CCTV壞了，原來是趙世孝的父親的造成。趙世孝的父親找了高淑樺做律師，現在最有加的證據就是目擊證人林薏冰，林薏冰的母親與趙世孝的父親是親兄妹。趙家多次阻止林薏冰上法庭。最後是言惠知出手，令林薏冰可以上法庭作證。

正義女神劇情｜第9集：秋月樓縱火案 名醫誤殺案

嫌疑人趙世孝在庭上玩世不恭，言惠知為懲治其惡行取拖延戰術，先去新加坡的研討會，暫停其他事情。最終，言惠知收到受害人傷重不治的消息，控方改申請趙世孝改判謀殺罪，由高等法院審理，聞訊後追悔莫及。同時，福利院美琴院長雖因偽造文書而被判入獄兩星期，但在鄭邵文法官協助下成功尋獲慈善資助，令孩子們免於遣散命運。鄭邵文跟林雅晴講自己也是來自兒童之家。

姜尚哲醫生因私接外快中途離開手術室90分鐘，是手術時間的一半，導致病人大出血死亡。死者女兒梁安娜不滿光正上司撤銷指控，憤而向光正潑漆。梁安娜被控一項刑事毀壞罪。言惠知是這個案件的官。光正與言惠知聯手調查，揭發史蒂夫因收受利益而偏袒姜尚哲。最終史蒂夫退職，姜尚哲伏法，梁安娜亦因襲擊行為接受十二個月感化令，正義雖遲但最終還是會到。天雪發現寄給母親的信件全遭退回，得知生母返港後滿心期待前往相認。不料母親為顧及現任丈夫，竟當眾謊稱天雪僅是「外甥女」。

正義女神劇情｜第10集：校園霸凌案

洪思義受言惠知感化梁安娜啟發，憶及因命案與己生隙的親兒，重燃為其翻案的決心。與此同時，感化教員邵玲因戒毒少年何少峰猝死街頭而深陷感傷，弟弟雖勸其保持理性，她仍為少年的凋零痛心，並打算辭職。

言惠知查辦鍾妙芝遭捲髮棒燙傷案，驚覺天雪校內亦存霸凌陰影。言惠知還在天雪學校的學校媽媽group，所以看到其他家長發來的影片。邵玲向言惠知講想辭職。邵玲去了學校都見校長，但校長卻覺得沒有問題，欺凌人的2位學生都是好學生，影片都是學生玩下而整出來的。而鍾妙芝的父母，也是想多一事不如少一事。而今次欺凌人的2位學生的律師是高淑樺。

面對天雪排斥及生母斷絕聯絡的噩耗，言惠知倍感揪心。言惠知收到消息得知，拍下影片的人有機會是天雪。律師高淑樺持天雪潑水的影片逼迫言惠知退審，指控其為共犯。言惠知憑藉敏銳觀察，發現天雪潑水後神色驚恐且曾道歉，判斷其亦受脅迫。經母女傾談，天雪終承認手腕遭燙傷後被迫參與，並出於正義感公開影片。

正義女神劇情｜第11集：校園霸凌案 少女持刀弑母案

言惠知與光正因天雪出庭一事爆發嚴重衝突。光正為保護女兒將其隔離，天雪卻在同事接應下毅然奔赴法庭，履行見證人職責。辯方律師高淑樺企圖以法官與證人的繼母女關係阻撓開庭，遭言惠知冷靜駁回。天雪當眾揭穿魏凱琳與張倩林為爭奪領舞席位，並坦承曾受挑唆潑水。過了2天，2人再次叫天雪去，並要求天雪拍影片，以電熱棒燙傷鍾妙芝。天雪更與學校講，但校長暗示要鍾妙芝父母的食堂合約，與鍾妙芝的獎學金作交換。天雪想幫鍾妙芝，就把影片放上網。

隨着施暴者罪成與校方被斥，正義終獲伸張。天雪雖勇於認錯，仍需為參與潑水接受半年感化。光正對言惠知不惜利用女兒作證深感憤怒，言惠知就指光正是想上位所以不想天雪作證，二人關係降至冰點。同時，感化主任鄭邵玲受雅文案感召，重拾職業熱忱並撤回辭職申請。雅文在2年前，因為吸食毒品而殺了多隻貓。2年後，雅文再次搵鄭邵玲，並講自己想做律師。

正義女神劇情｜第12集：危險駕駛導致他人死亡案

言惠知因壓力過大飽受耳鳴困擾，更在就醫時偶遇病重的程睿燊。身患重病的程睿燊在公務中偶遇曾受其引導的更生人張志斌。張志斌捲入一場奪命車禍，面臨再次入獄的絕境，唯有程睿燊深信其已改過自新，並在病榻與法庭間奔走。最終，行車紀錄儀拍下的關鍵畫面證實死者黎寶章瘋狂奪取方向盤才是車禍主因，張志斌獲判無罪。原來，黑社會人士迫張志斌要去撞死人，但張志斌不想，所以就轉第個方向，所以先發生這場意外。

少女扶手電梯墮下案

言惠知受理一起離奇的電梯墜落案。受傷少女與五旬男子各執一詞。但問題是少女是一位學生但在平日沒有上學，而五旬男子是一位前大律師但就去睇卡通電影。受傷少女醒了，就指自己是拾金不昧，而五旬男子就指是盜竊。然而，法醫在少女衣物上提取的指紋，以及天雪揭露校園內為買名牌而私下「兼職」的亂象，成為破案關鍵。庭審現場，五旬男子終在證據面前坦承當時正與女子進行金錢交易，女子因見其錢包掉落而起貪念逃跑，才在拉扯中墜梯。

正義女神劇情｜第13集：少女援交平台案 海味店盜竊案

洪思義在修車廠與疏離的兒子知行狹路相逢，本想破冰卻因習慣性的威權口吻險些動武，遭妻子斥責過於嚴苛。知行因父親曾質疑其清白而心碎，寧願寄人籬下搬運快遞，也不願回家。洪思義雖暗中關注兒子，但法官的職業本能讓他始終對曾捲入命案的知行抱持戒心。與此同時，言惠知偵破了一宗駭人聽聞的校園案，黑客彼得利用軟件誘騙物慾少女以色相換取名牌，受害者達二十人，最終在誘捕行動中落網。

知行為替友籌措百萬手術費，在遭父拒絕後鋌而走險接下神祕重酬快遞。不料途中意外翻車，碎裂的箱子露出滿地現鈔，揭發了洗黑錢內幕。知行隨即被捕，卻在庭上因義氣緘默不語，令案情陷入死胡同。旁聽席上的洪思義深知法律後果，卻因長年的不信任，發現自己早已失去走進兒子內心的資格。

正義女神劇情｜第14集 海味店盜竊案

陳柏全致電老父聲稱已繳付二百萬手術費，卻不交代金錢來源。裁判官洪思義偕妻探監，質疑兒子洪知行替人背黑鍋，這種不信任令洪知行心碎回監。法庭宣判前，陳柏全終現身自首，坦承利用海鮮店保安漏洞偷錢救父，並將餘款藏於洪知行快遞箱，導致好友遭遇車禍被捕。最終，言惠知判洪知行處理贓物罪入獄九個月（扣減至六個月），而陳柏全則因盜竊罪判監一年。事後，言惠知帶洪思義尋獲保安證人洗脫兒子舊嫌，洪思義終在探監時向兒子告白父愛。

少年謝家強因運送裝有毒品粉末的快遞被捕，雖其供詞與認罪書如出一轍，宣稱因窮困運毒，但言惠知察覺其口供生硬如背書，懷疑另有內情，遂要求行政司重新審理。謝家強有2份不同的口供，不知道是那一份是真的。程睿燊原來在謝家強小時候吸毒時就認識，程睿燊有幫過他。謝家強今次請的律師是高淑樺徒弟。

正義女神劇情｜第15集 郵包藏毒案

由於郵包藏毒案口供反覆且證據不足，律政司什至打去方官投訴，法官言惠知無視律政司結案壓力，在洪思義支持下拒絕認罪以尋真相。謝父及程睿燊與謝家強傾時，謝家強講原來是歐卓宏教要認罪。謝家強決定更換律師。歐卓宏為掩飾罪行，竟派人恐嚇謝父並威脅謝家強，導致其在庭上崩潰認罪。邱光正隨後揭發律師歐卓宏慫恿謝家強偽造認罪書。言惠知休庭後險遭暗殺，幸獲邱光正捨身相救。謝家強最終在法庭供出主腦「阿利」，助警方瓦解毒品鏈並獲判無罪。

另一邊廂，鄭邵文為求晉升，刻意隱瞞目的接近方官孫女林雅晴。言惠知察覺後向林雅晴暗示其動機不純。林雅晴經試探後發現鄭邵文送禮敷衍，且早已知悉其身分，終看穿這段戀情僅是對方攀附權貴的政治工具，並非真愛。

正義女神劇情｜第16集 少女殺貓案

天雪正接受感化教育，感化官鄭邵玲以溫和方式了解其生活。天雪透露父母離婚後，言惠知每週探望，而父親邱光正則因公務繁忙早出晚歸。鄭邵玲鼓勵天雪學會獨立，天雪亦表示言惠知曾教導她切勿因寂寞而結交惡類。

隨後，曾因虐貓受感化的少年雅文對鄭邵玲產生過度依賴。雅文因不滿葉慶生對鄭邵玲無禮，竟在深夜伏擊葉慶生致其頭部重傷。翌日，鄭邵玲察覺雅文對受傷的葉慶生表現異常冷漠，心中存疑。與此同時，雅文長期承受母親逼迫考取法律專業的巨大壓力。當晚母女爆發激烈衝突，母親竟持工具破門而入，驚恐萬狀的雅文逃離家後再次虐殺數貓。法庭上，雅文起初矢口否認，直到鄭邵玲親自跟蹤並在現場制止其再次施暴。面對恩師，雅文終坦承罪行並當庭認罪。

正義女神劇情｜第17集 少女持刀襲擊母親案

鄭邵文審理雅文案時，聽從姊姊鄭邵玲建議判處兩年感化令。庭後，雅文母親竟當眾掌摑鄭邵玲，怪罪其教育不當。言惠知隨後警告鄭邵文判刑過輕，擔心虐貓行為會演變成弒人，令其深感不安。

當晚，雅文母親直播控訴女兒不孝並持刀威脅同歸於盡。雅文極度恐懼下吞服白色的藥，隨即發生血案。鄭邵玲驚覺直播異樣趕往現場，赫然發現雅文母親倒臥血泊，雅文卻冷靜地看電視，而深陷內疚的鄭邵玲則在現場尋獲雅文將母親比作「大貓」並預謀索命的日記。

正義女神劇情｜第18集 非法處理屍體案

雅文在羈押室憶起當晚弒母經過，當受虐積壓的怒火爆發，她連刺生母數刀，臉上竟毫無悔意。感化官鄭邵玲因受害人蘇醒而稍卸枷鎖，言惠知則以其童年被生母虐待的自卑陰影開解她，鼓勵她放下職業壓力。鄭邵文眼見姊姊痛哭，兩姊弟在相依為命的苦澀回憶中互相扶持。法醫鑑定證實雅文患有精神障礙及幻聽，案件遂以嚴重傷害罪移交最高院。

隨後，一宗焦屍案震驚全城，嫌疑人張景翔聘請大狀高淑樺辯護，企圖利用證據毀損鑽法律漏洞。同時，鄭邵文與林雅晴重逢，雖有餘情卻難掩隔閡，2人做回朋友。言惠知因血管阻塞急需手術，卻堅持審理完畢才休假。面對高淑樺暗中阻礙司法調查，言惠知不願兇徒逍遙法外而竭力支撐，最終因過勞在法庭門外昏倒。

正義女神劇情｜第19集 非法處理屍體案

言惠知在邱光正家中醒來，面對前夫的憂慮，終坦承腦血管阻塞的病情。邱光正雖急於通報法院，但在言惠知堅持完成官司的懇求下只能暫作妥協。與此同時，焦屍案審訊進入白熱化，儘管大狀高淑樺自恃掌握全局，但律政司憑藉嫌疑人關勝輝的證詞取得突破。關勝輝供述張景翔因遊戲糾紛對受害人子俊痛下殺手，更指使他人買化學試劑毀屍滅迹。

就在真相即將大白之際，主審的言惠知因病情發作在庭上暈倒殉職邊緣。隨後案件改由鄭邵文接手，高淑樺趁機顛倒是非，安排張景翔及其母提供虛假的不在場證明，聲稱案發時身處雞竇。由於監控僅拍到其餘三人處理屍體，鄭邵文最終裁定張景翔無罪釋放，而另外三名嫌疑人則因故意殺人罪移交最高院處理。其實真正殺人兇手就是...

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正義女神劇情｜第20集 銷贓案 行山徑盜竊案

言惠知術後康復出院，由邱光正悉心陪伴。言對高淑樺在律政司的人脈深感懷疑，邱光正雖勸其休養，卻也理解她因夢見墜樓男童而執意調查真相、調職少年法庭的心願，並對當初離婚一事深表歉意。隨後，鄭邵文因立功晉升至高院，特意向言惠知致謝。

在審理一宗少年盜竊案時，言惠知意外發現贓物竟是失蹤家教Lydia的手鐲，隨即引導警方在榕樹坳挖出腐屍。高成彬原本跟張景翔是朋友。儘管警方上司對他殺定性存疑，言惠知仍堅持追查。邱光正協助調取榕樹坳監控盤後竟遭套牌電單車搶劫，兩人推斷內容定與高成彬有關。言惠知徹查律政司洩密者，證實高淑樺早已掌握動向。面對清查，高淑樺反擊僱用水軍發帖誣告，企圖令言惠知身敗名裂。

正義女神劇情｜第21集 Live House謀殺案

正義女神劇情｜第22集 Live House謀殺案

正義女神劇情｜第23集 Live House謀殺案

正義女神劇情｜第24集 Live House謀殺案

正義女神劇情｜第25集 Live House謀殺案

《正義女神Themis》演員人物關係圖

电视剧正义女神@Weibo

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《正義女神Themis》演員

佘詩曼 飾 言惠知/言官

前高等法院暫委法官，之後申請降職擔任少年法庭裁判官，具備獨有想法與法律手段，言辭有理，決心以法律教育少年

电视剧正义女神@Weibo

譚耀文 飾 邱光正

律政司副刑事檢控專員，言惠知的職場對手兼前夫，二人之間帶着矛盾，但又會合作

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陳煒 飾 高淑樺

資深大律師，氣勢十足，與言惠知展開激烈的法庭對決

电视剧正义女神@Weibo

周嘉洛 飾 鄭邵文

裁判法院年輕裁判官，為了搏上位而不擇手段

电视剧正义女神@Weibo

許紹雄 飾 洪思義

裁判法院主任裁判官，打算退休，與言惠知亦師亦友