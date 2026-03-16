提起「御用菲傭」，許多觀眾腦海中浮現的就是杜詩娜，她獨具特色的形象和那一口流利的廣東話，再加上她鮮明的葡中混血臉孔和幽默的演技，強烈的反差總能輕易讓觀眾會心一笑。最近她因客串電影《金多寶》，再次喚醒了觀眾對這位「黃金綠葉」的珍貴回憶。2004年的電影《追擊八月十五》中角色「邪釘橫輝」更是大家對她印象最深之作。杜詩娜接受網媒《娛壹》的專訪時透露台前逗趣搞笑的自己，卻有著一段坎坷的人生。

《追擊八月十五》中角色「邪釘橫輝」更是大家對杜詩娜印象最深之作。(網上圖片)

提起「御用菲傭」，許多觀眾腦海中浮現的就是杜詩娜。(網上圖片)

TVB御用菲傭

杜詩娜的演藝生涯始於1992年，那時她因緣際會結識已故TVB著名監製鄺業生，並因此踏入娛樂圈。首部作品是與張衞健合作出演的《巨人》，她在劇中扮演一名外國護士。其後，杜詩娜陸續參與多部電視劇及電影的拍攝，包括《男親女愛》、《真情》、《依家有喜》以及《追擊八月十五》等。她所塑造的一個個外籍傭工形象，成為TVB經典配角，是眾多觀眾心中的快樂象徵，因而贏得了「TVB御用菲傭」的美譽。

杜詩娜是「TVB御用菲傭」。(網上圖片)

杜詩娜從小成長路已經十分崎嶇

盡管事業上有些成就，但杜詩娜的現實人生卻遠不如銀幕上令人捧腹的角色般輕鬆自在。出生便被生母遺棄的她，自小便在虐待中長大。養母帶她去見生母時，非但未能體會親情溫暖，反而頻頻遭到毒打，更曾被生母用罐頭刀刺入腳眼，這段慘痛的童年往事對她留下深刻陰影，對生母是既驚且怕。成年後，杜詩娜以為婚姻能帶來生命新的希望，但與丈夫的關係卻最終破裂，更令她一度因絕望而欲輕生。離婚後，她單靠自己撫養孩子，而成年兒子也令她一度困擾，將未婚出生的孫女托付給她後便不再過問家庭生活，使得杜詩娜獨力撫養孫女。

杜詩娜從小成長路已經十分崎嶇。(網上圖片)

杜詩娜不幸罹患乳癌

2015年，命運再一次對她開了殘酷的玩笑。杜詩娜不幸罹患乳癌，需要進行手術切除一邊乳房。手術兩天後，她火速出院，完成長達半年的電療及化療後，又馬不停蹄返回工作崗位，只因生活負擔太重，她無法承受片刻停歇。她曾淚灑鏡頭，直言「手停口停」，每分鐘都必須努力賺錢來支撐一家人的生活。杜詩娜為生計一直在酒吧做侍應，她曾試過一晚獲得$3700的打賞，亦曾在夜場當了半年媽媽生，但最後因為收入不穩定，「零底薪」還要和小姐拆帳，令她最後選擇還是做侍應最實際。

杜詩娜2015年不幸罹患乳癌。(網上圖片)

杜詩娜的經歷可拍成一部電影

杜詩娜用獨特的才華帶給觀眾無數快樂，但很少有人知道，她的人生早已跌宕起伏得像一部劇情豐富的電影。她一路堅強不屈地面對人生挑戰，即使遭遇生母遺棄、婚姻破裂、病痛折磨，她仍然選擇咬牙承擔責任，扛起照顧家庭的大旗。網民們感慨地表示：「杜詩娜的一生，本身就是一部值得拍成電影的故事。」