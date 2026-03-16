吳若希曬與孫燕姿合照計錯年數鬧笑話　網民懷疑故意本尊7字回覆

華語天后孫燕姿在啟德舉行的兩場《就在日落之後》演唱會香港站，昨晚（3月15日）圓滿落幕。兩晚演出吸引了陳奕迅、容祖兒及楊千嬅等天王天后捧場，而身為粉絲的吳若希當然也有去觀賞尾場，並在社交平台貼出12年前與孫燕姿的合照，但此舉竟意外鬧出笑話。

孫燕姿昨晚（3月15日）在啟德完成兩場《就在日落之後》演唱會香港站。（IG@stefsunyanzi）

吳若希在限時動態分享看孫燕姿演唱會，非常投入跟著唱。（IG@jinnyng）

吳若希12年前小粉絲樣曝光

相中，當年的吳若希還留著厚重瀏海，身穿熱褲背着背包，一臉害羞地站在孫燕姿身旁，活脫脫是一個小粉絲，且雙手緊握在前，看得出非常緊張。吳若希寫道：「2014年7月24日😌🩵相隔12年～～今晚終於可以再次奔赴現場～～～～啊啊啊啊啊～～～仔女都唔理啦」。

吳若希分享與孫燕姿當年的合照。（IG@jinnyng）

可能吳若希心情太興奮激動的緣故，原本感性的發文，卻因為她的「計錯數」變成笑料。（Threads@Jinnyng）

計錯年數鬧笑話 高EQ回應「博流量」

可能吳若希心情太興奮激動的緣故，這原本感性的追星文，卻因為她的「計錯數」變成笑料，皆因2014至今應該是12年，但她卻計錯16年，雖然吳若希已作出修改，但仍遭網民瘋狂「抽水」：「你數學幾差下哈哈」、「妳啲數學係唔係體育老師教」、「又有數學家誕生」。面對網民的取笑，一向性格率直的吳若希不但沒有嬲，還有like揶揄她的留言，當中有網民質疑吳若希是否「博流量」，留言指：「懷疑你故意計錯數引人留言幫你推post」，吳若希亦大方回覆對方：「你分析得係啱嘅。」展現高EQ一面。

網民留言取笑吳若希數學差。（Threads截圖）

吳若希親自回覆網民。（Threads截圖）