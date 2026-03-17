現年27歲的吳兆麟（Alan）於2021年加入無綫（TVB）訓練班，由J2台主持做起，參演過《愛·回家之開心速遞》、《痞子殿下》、《破毒強人》，近年在《法證先鋒VI：倖存者的救贖》演變態富二代入屋，曾入圍「最佳男主持」及「飛躍進步男藝員」獎。與其他TVB藝人一樣，吳兆麟早於去年中已透露「陷劇荒」，更北上向導演敲門搵機會，成功在短劇中出任男一！吳兆麟近日久違在香港接到Job，可是台下竟只有寥寥數十位觀眾，場面尷尬！

吳兆麟在劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》演獸性大發富二代令觀眾印象深刻。（電視截圖）

吳兆麟（IG@alan_wu__）

吳兆麟罕回港出騷台下觀眾極少令人尷尬

吳兆麟終於接到香港第一個唱歌活動，罕有回港開工。吳兆麟用心揀選戰衣出席，不幸的是當晚下雨，從影片可見，台下只有寥寥可數數十位觀眾，闊落的觀眾席顯得空盪盪，場面冷清。

吳兆麟台上賣力跳唱「自High」，惟台下反應冷淡，吳兆麟感嘆：「原來歌手企喺舞台，真係靠自己。」隨後吳兆麟使出「殺手鐧」，跳下台派玫瑰花冧女觀眾，十分敬業，吳兆麟又從村長手中拎到20蚊利是，他笑言可買牛雜食。

吳兆麟演奏小提琴。

吳兆麟與陳自瑤合照。（IG@alan_wu__）

吳兆麟：沒有管人多少

完騷後，吳兆麟坦言沒有理人數多少，他說：「雖然當天去到現場下了大兩，所以人相對來說都比較少，但是我覺得很開心的一點，就是我沒有管人多少的問題。我把心態放在了我是否能夠享受這一晚上，因為我覺得我只有這一次機會，我想享受這個晚上，所以一整晚下來其實我都嘗試去和每個觀眾互動，把快樂傳遞給他們。但是發現唱歌真的很累呀，唱完三首下來，感覺做了一個小時有氧」。

吳兆麟終於在香港有Job接。（小紅書）

場面冷清。（小紅書）

好少人。（小紅書）

吳兆麟跳落台派花。（小紅書）

冧歌迷。（小紅書）

淋雨。（小紅書）

自High。（小紅書）