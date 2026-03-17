郭柏妍素顏如剝殼雞蛋膚質驚艷網民　自創一「飾物」盡顯可愛本性

現年28歲的郭柏妍（Rosita）是2020年香港小姐季軍，樣子甜美加上性格討好，故一卸任便獲無綫力捧極速上位，她憑劇集《下流上車族》中飾演「車芊芊」一角成功入屋，並於《萬千星輝頒獎典禮2022》擊敗劉穎鏇等對手奪得「飛躍進步女藝員」。去年，郭柏妍更有多達6套劇集出街，且每套劇都有不同程度的發揮，產量驚人。除戲劇發展外，唱歌出名「魔音」的她，最近豁出去挑戰自我，參加公司節目《魔音女團》，被網民視為C位的不二人選，足見觀眾緣極佳。而近日，郭柏妍出外滑雪時亦不忘拍片，紀錄自己為了酒店早餐而早起的一幕；片中她大方以素顏示人，清純真實的樣子獲網民一致激讚。

郭柏妍（Rosita）是2020年香港小姐季軍。（資料圖片/陳順禎攝）

郭柏妍深受無綫器重，在《萬千星輝頒獎典禮2022》中勇奪「飛躍進步女演員」。（IG@rositakpyy）

郭柏妍在《奪命提示》中經常以短褲短裙造型示人，吸睛度爆燈。（IG@tvbcomhk）

唱歌出名「魔音」的郭柏妍，最近挑戰自我，參加公司節目《魔音女團》，被視為C位的不二人選。（IG@rositakpyy）

郭柏妍最近愛上滑雪。（IG@rositakpyy）

素顏「剝殼雞蛋」膚質驚艷網民

對於不少人來說，去旅行最難的事情莫過於早起食酒店早餐，寧願在房睡多一陣。但近日郭柏妍決定挑戰一下，她在社交平台分享自己在酒店食早餐的有趣視頻，並寫道：「酒店早餐真係會早啲醒。When there’s hotel breakfast… waking up early is totally fine」。

郭柏妍近日拍片分享在酒店享用早餐。（IG@rositakpyy）

網民大讚郭柏妍睡不醒的樣子可愛。（IG@rositakpyy）

片中，郭柏妍穿上簡單灰色T-shirt，由排隊攞東西吃到坐在餐桌進食，幾乎全程處於睡眼惺忪的狀態，彷彿靈魂尚未清醒般在吃早餐。而最令人讚嘆的是，郭柏妍在鏡頭前無懼素顏，以「真面目」示人，雖然雙眼不及化妝後精靈有神，但依然又圓又大，皮膚更是精緻有光澤，滑如剝殼雞蛋，果然是青春無敵。不少網民留言激讚：「幾時、咩look, 都係咁靚女」、「好得意喎」、「素顏好靚」、「絕美素顏」，亦有人笑指：「睡眼朦朧素顏的樣子好可愛」。

頭髮上的「頭飾」意外成焦點。（IG@rositakpyy）

睡著吃，沒靈魂一樣。（IG@rositakpyy）

自創捲髮奇招獲讚可愛

另外，也有不少網民錯重點，將目光了放了郭柏妍髮尾的兩個白色襪子「頭飾」，好奇留言：「求對襪喺邊度買」、「你兩隻襪好正」、「為什麼頭髮塞兩襪子裡」，郭柏妍親自回覆：「哎哎呀 對襪嘅形狀係我自創der，笑」。其實郭柏妍之前也曾介紹，這是她自創用襪子包著髮尾，將髮尾包進襪子裡再以風筒加熱，拆開後就能擁有自然捲度。盡現其可愛本性。

抓緊時間「畫眉」。（IG@rositakpyy）

終於有張睜開眼。（IG@rositakpyy）

郭柏妍曾分享這對「襪仔」的功用。（IG@rositakpyy）

可以做出捲髮效果。（IG@rositakpyy）

郭柏妍樣子甜美。（IG@rositakpyy）

小性感。（IG@rositakpyy）

大騷長腿。（IG@rositakpyy）