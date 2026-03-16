《臥底嬌娃》收視上周稍微下跌　《唱錢》首位贏10萬帶挈上升

無綫公布上周（9日至15日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高21.5點（139萬觀眾），比上周最高收視21.9點（141萬觀眾），下跌了0.4點；《攻你上大學》最高收視11.4點（73萬觀眾），比上周最高收視12.2點（78萬觀眾），下跌了0.8點。

《東張西望》下跌了0.4點。(節目截圖)

劇集方面，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視18.5點（119萬觀眾），比上周最高收視18.4點（118萬觀眾），上升了0.1點；馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀主演《臥底嬌娃》最高收視17.2點（111萬觀眾），比上周最高收視18.6點（120萬觀眾），下跌了1.4點；外購劇《機智女法醫2》最高收視13.4點（86萬觀眾），比上周最高收視14.2點（91萬觀眾），下跌了0.8點。

《愛‧回家之開心速遞》都只是上升了0.1點。(《愛．回家》截圖)

周六晚阮兆祥主持全新資訊綜藝節目《香港系列之細間始終你好》最高收視17.3點（111萬觀眾），比上周最高收視15.6點（101萬觀眾），上升了1.7點；互動音樂遊戲節目《唱錢》素人女參賽者Mani挑戰Monster歌曲《一枝花》，成功打大佬贏得節目首個10萬元獎金，最高收視14.6點（94萬觀眾），比上周最高收視13.2點（85萬觀眾），上升了1.4點。

由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持的互動音樂Game Show《唱錢》。（官方提供圖片）

周日晚車婉婉、鄭衍峰主持《中年好聲音4》最高收視18.7點（120萬觀眾），比上周最高收視19.4點（125萬觀眾），下跌了0.7點；《一周星星》最高收視14.6點（94萬觀眾），比上周最高收視14.8點（95萬觀眾），下跌了0.2點。