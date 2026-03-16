陳熙蕊原來並不是「十優港姐阿嫂」　同才俊男友街頭親熱斷正

早前，TVB小花陳熙蕊（Blossom）出席了「十優港姐」麥明詩哥哥麥明山加盟養和醫院整形外科中心的慶祝派對。由於當日她的出現引起網民熱議，引致網民猜測二人是情侶關係，陳熙蕊迅速澄清自己與麥明山只是普通朋友，見過一兩次面，並非外界所想的男女關係，她進一步表示自己已有正在了解中的對象：「有好消息，就立即同大家公布。」

陳熙蕊這條嵌滿閃石的華麗長裙設計大膽，胸前「中門大開。(ig@blossom0911)

陳熙蕊正牌男友叫石煒麟

據《東周刊》報道，陳熙蕊被發現與一位型男晚上九點左右在中環皇后大道中出現。陳熙蕊與這名男子在街頭甜蜜擁抱，相伴依依不捨，用行動示愛。儘管當時是在街頭，二人仍然旁若無人地手牽手，再次擁抱，最後一同步上的士離開。經深入調查後，該名男子名叫石煒麟（Arthur），是一位商業才俊，身居知名跨國公司麥肯錫的全球董事合夥人兼香港區總經理，同時亦與麥明詩兄妹私交甚篤。當日出席派對時，石煒麟還特意攜陳熙蕊同行，怎料卻被誤認為「十優港姐阿嫂」。

陳熙蕊原來並不是「十優港姐阿嫂」。(ig@blossom0911)

原來站在陳熙蕊身邊的並不是真命天子，站在麥明詩哥哥身旁的那位才是。(ig圖片)

陳熙蕊入行前有一澳洲男友

現年32歲的陳熙蕊於2019年參選港姐並奪得友誼小姐而入行，一直以爽朗鬼妹仔性格備受關注。她擁有澳洲昆士蘭大學雙學位背景，入行後未有刻意隱瞞戀情。參賽期間，她公開自己正與一名澳洲男朋友交往。可惜這段異地戀未能長久維持。陳熙蕊表示：「佢係一個好好嘅男仔，當其時我都唔想分開。」但因為男方要求立即結婚，她因自己希望發展演藝事業，提議延遲婚期，而男友則選擇即時分手，她回憶起來仍感遺憾。

陳熙蕊入行前有一澳洲男友。(ig@blossom0911)

家人皆在美國留港發展感孤軍作戰

陳熙蕊的成長路途並非一帆風順，她選擇留港發展，由於家人皆在美國，所以令她感到孤軍作戰。演藝事業亦發展受阻，她不得不透過幫小朋友補習英文來維持生計。談及自己的現況，陳熙蕊表示：「條路係自己揀嘅，我預咗好難行。好彩我個人樂觀，冇嘢拍，我咪幫小朋友補習囉，只要公司肯畀機會我，我都會繼續留喺呢個圈。」