東張西望｜阿婆買殯儀服務疑被呃錢一直拖數：打親去都耍我

TVB節目《東張西望》昨日（16日）一集講到苦主王女士「報東張」坦言自己受騙，她5年前以25800元購買了一份「平安契約」，並表示5年後用不著可以取回25800元再加利息，一共約38250元。

苦主王女士「報東張」坦言自己受騙。(節目截圖)

25800元一條龍包辦後事？

坊間有機構推出了一個嶄新的後事待辦「平安契約」，只需要付25800元，如果在五年內過身，就有專人一條龍包辦後事，萬一用不著，5年後還能拿回錢，還有利息賺。價值25800元的善終服務包括協助領取死亡證和處理遺體文件、訂火化爐，還包含全程喪禮服務兼骨灰處理等。王女士因為覺得這個「平安契約」很吸引，於是購入了兩份，但是5年過去了，錢亦拿不回。「平安契約」保證每年回報有1290元，還承諾五年後會以31800元回購。雖然頁面寫明本金加收益保證有38250元，但不論怎樣算，數字仍然不對。無論如何，王小姐在5年後還是沒收到錢。

王女士因為覺得這個「平安契約」很吸引，於是購入了兩份。(節目截圖)

王女士表示「打親去都耍我」

王女士曾多次致電該機構查詢，對方回覆表示：「一定會賠返畀你哋嘅，唔會走你哋嘅。」指律師還在進行計算，尚未可以取回款項。節目組陪同王女士再致電該機構查詢，對方即表示「唔係我跟開」一直拖：「因為呢單case唔係我跟，負責同事唔喺度，所以我答唔到你㗎，我驚答錯你啊，唔好意思。」王女士聽完後都不禁表示：「打親去都耍我！」

王女士曾多次致電該機構查詢。(節目截圖)

妹妹則堅稱「阿釧唔會騙人㗎」

王女士這份計劃原來是向妹妹的朋友，一位叫阿釧的人購買，王女士妹妹自己也有買這份計劃，還買了四份！王女士致電她的妹妹，妹妹則堅稱「阿釧唔會騙人㗎」。王女士妹妹對於「暫時」還未拿到這筆錢則採取沒所謂的態度：「攞唔返咪當係炒股票輸埋囉。」

王女士妹妹對於「暫時」還未拿到這筆錢則採取沒所謂的態度。(節目截圖)

節目組曾到該機構的地址了解，但一直按門鐘和敲門也沒有人回應，反而是隔壁店舖開了門。隔壁的花店職員表示認識該機構，但沒有聽說過有任何投資計劃，並指該機構是一間很好的慈善機構，還語帶兇狠說：「你哋嘅消息我唔知喺邊得返嚟，但係你哋查清楚先，唔好亂咁影！OK？」花店很維護這間機構，但是這間花店似乎是跟這間機構有合作關係。當節目組再次致電該機構，對方表示「平安契約」是上任遺留下來的，目前已全部交給律師處理。最後推介王女士買這份「平安契約」的經手人阿釧和王女士妹妹亦出來「大踢爆」，原來妹妹還因為嘗試追回款項而收到律師信。

節目組曾到該機構的地址了解，但直按門鐘和敲門也沒有人回應。(節目截圖)