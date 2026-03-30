正義女神｜26歲劉倬昕反串陳煒兒子「高成彬」 7歲被驗證為資優生

首集《正義女神》播出後，劇中少年犯角色「高成彬」瞬間成為網民熱議的焦點。這個角色由女演員劉倬昕「反串」飾演，瞬間令這位26歲的新生代女演員一夜爆紅。她憑藉出色的演技成功詮釋了這個內心極具層次的角色，而其背後不凡的學歷和運動背景更是讓人刮目相看。畢業於名校且曾是香港田徑代表隊成員的多面才女，令人深感驚艷 。

26歲劉倬昕「反串」飾演14歲少年「高成彬」。(影片截圖)

劉倬昕憑藉出色的演技成功詮釋了這個內心極具層次的角色。(影片截圖)

劉倬昕反串陳煒兒子

劉倬昕在《正義女神》中所扮演的「高成彬」是一位問題少年，同時也是劇中主角陳煒的兒子。這一角色需要展現極度複雜的心理掙扎與叛逆特質，而劉倬昕在首集中淋漓盡致地展現了角色深邃的情感，使觀眾印象深刻。該角色迅速引起網民討論，成為社交平台上的熱搜的關鍵詞。不少觀眾對這位新面孔產生了濃厚興趣，進一步挖掘她的背景後才發現，她早就不僅僅是一位出色的演員。

劉倬昕反串陳煒兒子。(影片截圖)

「高成彬」是一位問題少年。(影片截圖)

劉倬昕是第31期無綫電視藝員訓練班學員

劉倬昕是在2021年透過第31期無綫電視藝員訓練班正式加入TVB，而起因竟是陪朋友面試卻意外被取錄，開啟了她的演藝事業。此外，她還曾在J2節目《我要瞓鬥》中承受連續60小時不眠不休的挑戰，奪得冠軍並贏得10萬元獎金。除了此次在《正義女神》中引人注目的表現，劉倬昕還曾於多部劇集中成功駕馭各類角色，包括在《異空感應》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《非分之罪》、《黑色月光》及《反黑英雄》中多次出演軍裝警察。而她在體育領域取得的榮譽，如龍舟世界錦標賽季軍，以及作為全國大學生400米亞軍代表香港出戰各項國際賽事，絕對是一位全能型藝人。

劉倬昕是第31期無綫電視藝員訓練班學員。(影片截圖)

劉倬昕還曾於多部劇集中成功駕馭各類角色。(影片截圖)

劉倬昕7歲時就被驗證為資優生

劉倬昕作為香港大學犯罪學碩士畢業生，劉倬昕以一級榮譽完成本科，主修語言學及性別研究。中學時期，她曾就讀著名的拔萃女書院，更以DSE Best 5 29分的佳績脫穎而出。7歲時就被驗證為資優生，她不僅有過人的學術天賦，還展現了卓越的藝術和運動才華。《正義女神》首集中，那場情感豐富的自辯片段中，她聲淚俱下作供這個寫實的表現震撼了無數觀眾，贏得所有人的同情。

作為香港大學犯罪學碩士畢業生，劉倬昕以一級榮譽完成本科。(影片截圖)